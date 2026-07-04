राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

1 . राजस्थान के धनकुबेरों से मिलिए

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राजस्थान को राजाओं, किलों और भव्य महलों की धरती कहा जाता है. यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शाही इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. आज यह राज्य सिर्फ पर्यटन और संस्कृति तक ही सीमित नहीं है बल्कि यहां से निकले कुछ बिजनेसमैन ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. आज हम आपको राजस्थान के 5 बड़े अरबपतियों से मिलवाने जा रहे हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)