डीएनए मनी

ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score

How to correct your CIBIL score: कुछ गलतियां आपका क्रडिट स्कोर ऐसा खराब करती हैं कि फ्यूचर में लोन पाना मुश्किल हो जाता है. तो चलिए जानें क्या गलतियां हम नहीं कर अपना CIBIL स्कोर सही रख सकते हैं.

ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 12:33 PM IST

1.क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया नहीं चुकाते?

क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया नहीं चुकाते?
1

अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया नहीं चुकाते और कुछ राशि बकाया छोड़ देते हैं, तो बाकी राशि पर ब्याज लगेगा. इससे यह भी पता चलता है कि आप उधार पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हैं.
 

2.कौन सी गलतियां क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचाती हैं?

कौन सी गलतियां क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचाती हैं?
2

आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, आपके खर्चे नियंत्रण में हो सकते हैं, लेकिन जब आपका क्रेडिट स्कोर आपकी अपेक्षा से कम हो, तो निराश होना स्वाभाविक है. दरअसल, समस्या आपके पैसों की नहीं, बल्कि कुछ छोटी-छोटी आदतों की है – जो धीरे-धीरे आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे आपका CIBIL score भी खराब होता है. आज, आइए उन आदतों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है. ताकि आपका क्रेडिट स्कोर कहे – 'आप भरोसेमंद हैं'.

3.बकाया राशि हर महीने भरें

बकाया राशि हर महीने भरें
3

अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया नहीं चुकाते और कुछ राशि बकाया छोड़ देते हैं, तो बाकी राशि पर ब्याज लगेगा. इसके साथ ही, यह इस बात का भी संकेत है कि आप उधार पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हैं. इससे आपका क्रेडिट उपयोग अनुपात बढ़ सकता है, जिसका आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

अपने कार्ड बिलों का समय पर भुगतान करने की आदत डालें. चाहें तो रिमाइंडर सेट करें या ऑटो पेमेंट शुरू करें. अगर खर्च बढ़ गया है और आप भुगतान नहीं कर सकते, तो उस राशि को ईएमआई में बदल दें ताकि आप आसानी से भुगतान कर सकें.
 

4.कठिन समय में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना

कठिन समय में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना
4

संकट के समय पूरी तरह क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना एक आम गलती है. अगर आप अस्पताल के बिल या कार की मरम्मत जैसी आपात स्थितियों के लिए बार-बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे-धीरे कर्ज़ बढ़ता जाएगा. यह आदत आपको कर्ज़ के जाल में फंसा सकती है.

धीरे-धीरे एक आपातकालीन निधि बनाना शुरू करें. अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो ₹500 से शुरुआत करें. जब तक निधि तैयार न हो जाए, केवल उतनी ही राशि खर्च करें जितनी आपको ज़रूरत है, ज़्यादा खर्च करने से बचें.
 

5.बार-बार नए लोन या कार्ड के लिए आवेदन करना

बार-बार नए लोन या कार्ड के लिए आवेदन करना
5

अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए बार-बार आवेदन करते हैं, तो यह आपकी क्रेडिट जाँच में दर्ज हो जाएगा. बार-बार आवेदन करने से बैंकों को लगता है कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है और आप एक जोखिम भरे ग्राहक हैं.

केवल तभी आवेदन करें जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो. पहले से स्वीकृत प्रस्तावों की तलाश करें या ऐसा विकल्प चुनें जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को प्रभावित न करे.
 

6.अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर की अनदेखी करना

अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर की अनदेखी करना
6

बहुत से लोग अपनी क्रेडिट रिपोर्ट कभी नहीं देखते. लेकिन कभी-कभी रिपोर्ट में गलतियाँ होती हैं, जैसे पुराने लोन या आपके द्वारा चुकाए गए किसी बकाया कर्ज की जानकारी. अगर आप इसकी जाँच नहीं करते, तो आपको नुकसान हो सकता है.

साल में कम से कम एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट ज़रूर देखें. आप यह रिपोर्ट CIBIL या CRIF जैसी आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त कर सकते हैं. अगर आपको कोई गलती नज़र आए, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें.
 

7.बिना सोचे-समझे पुराने क्रेडिट कार्ड बंद करना

बिना सोचे-समझे पुराने क्रेडिट कार्ड बंद करना
7

अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है और आप उसे बंद कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट इतिहास कम हो जाएगा. इससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है, भले ही आप बाकी सब कुछ ठीक कर रहे हों.

कार्ड बंद करने से पहले, यह देख लें कि यह आपके क्रेडिट इतिहास में कितना योगदान दे रहा है. अगर उस पर कोई वार्षिक शुल्क नहीं है और वह बहुत पुराना कार्ड है, तो उसे चालू रखें. कभी-कभी बैंक कार्ड को बेसिक संस्करण में बदलने का विकल्प भी देते हैं.

