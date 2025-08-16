ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score

3 . बकाया राशि हर महीने भरें

3

अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया नहीं चुकाते और कुछ राशि बकाया छोड़ देते हैं, तो बाकी राशि पर ब्याज लगेगा. इसके साथ ही, यह इस बात का भी संकेत है कि आप उधार पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हैं. इससे आपका क्रेडिट उपयोग अनुपात बढ़ सकता है, जिसका आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

अपने कार्ड बिलों का समय पर भुगतान करने की आदत डालें. चाहें तो रिमाइंडर सेट करें या ऑटो पेमेंट शुरू करें. अगर खर्च बढ़ गया है और आप भुगतान नहीं कर सकते, तो उस राशि को ईएमआई में बदल दें ताकि आप आसानी से भुगतान कर सकें.

