FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
19 मिनट का ये वायरल वीडियो अगर आपने शेयर किया तो जेल जाना तय है, पुलिस ने जारी कर दी है चेतावनी 

19 मिनट का ये वायरल वीडियो अगर आपने शेयर किया तो जेल जाना तय है, पुलिस ने जारी कर दी है चेतावनी

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में हुए कई अहम फैसले

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में हुए कई अहम फैसले

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, शीतलहर से अभी और गिरेगा तापमान

दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, शीतलहर से अभी और गिरेगा तापमान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल

महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल

Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा

Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा

ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं

ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं r

HomePhotos

बिजनेस

महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल

अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सैलरी आते ही पता नहीं चलता पैसा कहां गायब हो गया. रोजमर्रा के छोटे-छोटे खर्च, बिना सोचे किए गए ऑनलाइन ऑर्डर्स और बेकार सब्सक्रिप्शंस महीने का पूरा बजट बिगाड़ देते हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर फिजूलखर्ची को बड़ी हद तक रोका जा सकता है. 

राजा राम | Dec 06, 2025, 07:23 AM IST

1.इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल

इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल
1

महीने की शुरुआत में ही जेब हल्की हो जाने की समस्या आजकल ज्यादातर लोगों में आम है. ऑफिस जाने का खर्च हो या वीकेंड आउटिंग, कई बार छोटी‐छोटी खरीदारी भी बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है. यही कारण है कि महीने का बजट हाथ से निकल जाता है. 

Advertisement

2.रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक नहीं करते

रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक नहीं करते
2

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहली गलती लोगों की यह होती है कि वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक नहीं करते. 100–200 रुपये के खर्च मामूली लगते हैं, लेकिन ये मिलकर महीने भर में हजारों रुपये बन जाते हैं. अगर आप सिर्फ एक हफ्ते तक हर खर्च लिखना शुरू कर दें, तो आपको साफ दिखने लगेगा कि पैसा कहां बेवजह निकल रहा है. 

3.साप्ताहिक बजट सेट करना

साप्ताहिक बजट सेट करना
3

दूसरी महत्वपूर्ण आदत है साप्ताहिक बजट सेट करना. अक्सर लोग पूरा महीने का बजट एक साथ बनाते हैं, जो कुछ ही दिनों में टूट जाता है. सप्ताह का छोटा बजट बनाना ज्यादा आसान रहता है और खर्चों पर बेहतर नियंत्रण देता है. 
 

4.सब्सक्रिप्शंस का ध्यान रखें

सब्सक्रिप्शंस का ध्यान रखें
4

इसके अलावा, कई लोग बिना जाने-समझे कई सब्सक्रिप्शंस का पैसा हर महीने कटने देते हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग पास या फिटनेस ऐप, अगर इनका उपयोग नहीं हो रहा है तो तुरंत कैंसल करना ही समझदारी है. 

TRENDING NOW

5.ऑनलाइन फूड ऑर्डर

ऑनलाइन फूड ऑर्डर
5

ऑनलाइन फूड ऑर्डर आज फिजूलखर्ची का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. बार-बार ऑर्डर करने से जहां जेब ढीली होती है, वहीं घर का खाना सस्ता और हेल्दी दोनों होता है. हफ्ते में सिर्फ कुछ दिन घर का खाना अपनाकर काफी बचत की जा सकती है. 

6.ऑटो-सेविंग सिस्टम

ऑटो-सेविंग सिस्टम
6

अंत में सबसे कारगर तरीका है, ऑटो-सेविंग सिस्टम. सैलरी आते ही एक तय रकम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो बाकी महीने खर्च अपने आप संतुलित रहने लगते हैं. यह आदत लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा भी देती है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल
महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं
ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं r
2 सालों से भारतीय लोग गूगल पर पोर्न स्टार मार्टिनी को क्यों खोज रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है?
2 सालों से भारतीय लोग गूगल पर पोर्न स्टार मार्टिनी को क्यों खोज रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है?
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
MORE
Advertisement
धर्म
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
MORE
Advertisement