महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल

2 . रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक नहीं करते

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहली गलती लोगों की यह होती है कि वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक नहीं करते. 100–200 रुपये के खर्च मामूली लगते हैं, लेकिन ये मिलकर महीने भर में हजारों रुपये बन जाते हैं. अगर आप सिर्फ एक हफ्ते तक हर खर्च लिखना शुरू कर दें, तो आपको साफ दिखने लगेगा कि पैसा कहां बेवजह निकल रहा है.