दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल | पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण के साथ एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है. हवाई अड्डे में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है. हवाई अड्डे की शुरुआत में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की यात्री प्रबंधन क्षमता होगी, जिसकी स्केलेबिलिटी 70 एमपीपीए तक होगी: प्रधान मंत्री कार्यालय | पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं- पुलिस, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर कोई भीड़ नहीं, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील, पेट्रोल पंपों पर बेवजह भीड़ ना लगाएं- पुलिस, अफवाह के चलते लोगो ने भीड़ लगा ली थी, कल जहां भारी भीड़ थी वहां आज सन्नाटा है, प्रशासन की अपील के बाद लोग माने | मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दुर्गा अष्टमी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों को बताया शक्ति का स्वरूप

दुर्गा अष्टमी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों को बताया शक्ति का स्वरूप

पहलगाम अटैक की चीख-पुकार पर बनेगी फिल्म! भूषण कुमार-विवेक अग्निहोत्री ला रहे हैं Operation Sindoor, जल्द दिखेगी उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी

पहलगाम अटैक की चीख-पुकार पर बनेगी फिल्म! भूषण कुमार-विवेक अग्निहोत्री ला रहे हैं Operation Sindoor, जल्द दिखेगी उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी

RPSC SI Exam Date 2026: राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कब होगी? जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कब होगी? जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स

दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स

Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग

Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग

Durga Ashtami 2026: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी

आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी

HomePhotos

बिजनेस

दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स

दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो लोगों को अपने यहां बसने के लिए जमीन, नौकरी और कैश तक ऑफर करते हैं. आइए जानते हैं, कौन-कौन से हैं ये देश.

| Mar 26, 2026, 11:37 AM IST

1.दुनिया के ये देश देते हैं बसने का ऑफर

दुनिया के ये देश देते हैं बसने का ऑफर
1

आजकल हर कोई अच्छी नौकरी और बेहतर लाइफस्टाइल के सपने देखता है, और इसके लिए अक्सर लोग विदेशों का रुख करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुद लोगों को अपने यहां बसने का न्योता देते हैं? इतना ही नहीं, बसने के बदले ये देश आपको पैसे, सस्ती जमीन और टैक्स में भारी छूट जैसी सुविधाएं भी देते हैं.
 

Advertisement

2.कनाडा

कनाडा
2

कनाडा ने Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP) नाम का प्रोग्राम शुरू किया. इसका उद्देश्य सिर्फ बड़े शहरों आबादी न बढें, बल्कि देश के छोटे इलाकों में भी लोग जाकर बसें. इस प्रोग्राम की मदद से नौकरी मिलती और नागरिकता मिलने में आसानी भी होती है. 
 

3.जर्मनी

जर्मनी
3

जर्मनी सीधे पैसे तो नहीं देता है लेकिन यहां मिलने वाली सुविधाएं किसी जैकपॉट से कम होती है. यहां 'EU Blue Card' जैसी स्कीम के मदद से टैलेंटेड लोगों को बुलाया जाता है. अगर किसी के पास अच्छा जॉब ऑफर है, तो यहां बढ़िया सैलरी के साथ फ्री या बहुत कम खर्च में हेल्थ सिस्टम का फायदा मिलता है.
 

4.इटली

इटली
4

इटली के कई छोटे गांवों में रहने वाले कम हो रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार 'Active Residency Income' लोगों को बसने के लिए पैसे तक दे रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो यहां के प्रेसिचे और सम्बुका जैसे गांवों में घर खरीदने और मरम्मत के लिए लगभग 25,00,000 रुपये तक की मदद मिलती है.
 

TRENDING NOW

5.जापान

जापान
5

जापान के गांवों में इंसानी आबादी तेजी से घट रही है, इसलिए वहां खाली घरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यहां की सरकार ने Akiya नाम के प्रोग्राम जरिए लोगों को घर बहुत सस्ते में, या कभी-कभी मुफ्त में भी दे रही है. यहां बसने पर लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है. 
 

6.स्पेन

स्पेन
6

स्पेन के पोंगा नाम के जैसे कुछ छोटे गांव भी नए लोगों को वहां बसने के लिए पैसे दे रहे हैं. इसलिए स्पेन ने Vente a vivir a un pueblo और Holapueblo नाम की स्कीम शुरू की है.  अगर कोई वहां जाकर रहता हैं, तो उसे लगभग 3,00,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है. साथ  ही अगर उनके साथ बच्चे हैं, तो सरकार अलग से बोनस प्रदान करती है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स
दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स
Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग
Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग
Durga Ashtami 2026: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी
आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी
Durga Ashtami Wishes 2026: आप पर सदा बनी रहे मां महौगोरी की कृपा, अष्टमी पर अपनों को मैसेज भेजकर दें दुर्गाष्‍टमी की शुभकामनाएं
आप पर सदा बनी रहे मां महौगोरी की कृपा, अष्टमी पर अपनों को मैसेज भेजकर दें दुर्गाष्‍टमी की शुभकामनाएं
Dhurandhar 2 के उन 6 मिनट के सीन में ऐसा क्या था? जिन्हें हटाने पर मजबूर हुए मेकर्स, जानें अनसेंसर्ड वीडियो का सच
Dhurandhar 2 के उन 6 मिनट के सीन में ऐसा क्या था? जिन्हें हटाने पर मजबूर हुए मेकर्स, जानें अनसेंसर्ड वीडियो का सच
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
Mangal Budh Yuti 2026: मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
Kamada Ekadashi Vrat Katha: कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल
कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल
Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
MORE
Advertisement