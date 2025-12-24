दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

बिजनेस
राजा राम | Dec 24, 2025, 08:20 PM IST
1.वैश्विक बाजार में भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं
जिन देशों के पास चांदी के बड़े भंडार हैं, वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि वैश्विक कमोडिटी बाजार में भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही टॉप-5 देशों के बारे में.
2.पेरू
दुनिया में चांदी के सबसे बड़े भंडार पेरू के पास हैं. यहां करीब 1,40,000 मीट्रिक टन चांदी मौजूद है. हुआरी प्रांत की एंटामिना खदान देश की सबसे अहम खदानों में गिनी जाती है और पेरू की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का बड़ा योगदान है.
3.रूस
92,000 मीट्रिक टन चांदी भंडार के साथ रूस दूसरे स्थान पर है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक दबावों के बावजूद रूस का चांदी उत्पादन वैश्विक बाजार में स्थिर बना हुआ है. साइबेरिया और यूराल क्षेत्र इसका मुख्य केंद्र हैं.
4.चीन
17,000 मीट्रिक टन चांदी के भंडार के साथ चीन तीसरे नंबर पर है. हेनान प्रांत का यिंग खनन क्षेत्र चीन के प्राथमिक चांदी उत्पादन का बड़ा स्रोत है. रणनीतिक निवेश ने इसकी स्थिति और मजबूत की है.
5.पोलैंड
पोलैंड चौथे स्थान पर है, जहां करीब 61,000 मीट्रिक टन चांदी मौजूद है. सरकारी कंपनी KGHM यहां के चांदी और तांबा उद्योग की रीढ़ मानी जाती है.
6.मेक्सिको
37,000 मीट्रिक टन चांदी के साथ मेक्सिको पांचवें स्थान पर है. जाकाटेकास की पेनास्किटो खदान न केवल देश बल्कि दुनिया की प्रमुख खदानों में शामिल है.
7.भारत जैसे देशों के पास भी उल्लेखनीय चांदी भंडार
इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चिली, अमेरिका, बोलिविया और भारत जैसे देशों के पास भी उल्लेखनीय चांदी भंडार हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक बाजार की दिशा तय कर सकते हैं.