भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी अमीर और गरीब के बीच है गहरी खाई, जानें कहां है सबसे ज्यादा अंतर

2 . कैसे किया जाता है धन और आय को क्षेत्रीय के आधार पर विभाजित?

दुनिया भर में असमानता बहुत अलग दिखती है. किसी व्यक्ति का जन्मस्थान ये निर्धारित करने में सबसे मजबूत कारकों में से एक है कि वो कितना कमाते हैं और कितनी संपत्ति बना सकते हैं. इन क्षेत्रों में गरीब और अमीर देश भी शामिल हैं और रिपोर्ट में आंकड़े औसत हैं. 2025 में उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में लोगों की औसत संपत्ति, जिसे रिपोर्ट ने एक साथ रखा है. दुनिया के औसत का 338 प्रतिशत थी, जिससे ये वर्ल्ड स्तर पर सबसे धनी क्षेत्र बन गया. आय का हिस्सा वर्ल्ड के औसत का 290 प्रतिशत रहा, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक है. यूरोप और पूर्वी एशिया इसके बाद विश्व औसत से ऊपर रहे हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के विशाल हिस्से वैश्विक औसत से काफी नीचे रहे हैं.

