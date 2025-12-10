भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी अमीर और गरीब के बीच है गहरी खाई, जानें कहां है सबसे ज्यादा अंतर

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Dec 10, 2025, 06:10 PM IST
1.धन और आय असमानता के बीच अंतर
धन और आय का स्तर हमेशा साथ-साथ नहीं चलता है. ये जरूरी नहीं कि सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा कमाने वाले हों. लोग क्या कमाते हैं और उनके पास क्या है. इससे लगातार विभाजन को उजागर होता है. धन में किसी व्यक्ति की संपत्ति का कुल मूल्य शामिल होता है. 2025 में दुनिया की सबसे अमीर 10 प्रतिशत आबादी के पास वैश्विक संपत्ति का 75 प्रतिशत हिस्सा था. मध्य के पास 23 प्रतिशत था और निचले आधे हिस्से के पास केवल 2 प्रतिशत था. 1990 के दशक के बाद से अरबपतियों और करोड़पतियों की संपत्ति में हर साल लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो दुनिया की निचली आधी आबादी की दर से लगभग दोगुनी है.
2.कैसे किया जाता है धन और आय को क्षेत्रीय के आधार पर विभाजित?
दुनिया भर में असमानता बहुत अलग दिखती है. किसी व्यक्ति का जन्मस्थान ये निर्धारित करने में सबसे मजबूत कारकों में से एक है कि वो कितना कमाते हैं और कितनी संपत्ति बना सकते हैं. इन क्षेत्रों में गरीब और अमीर देश भी शामिल हैं और रिपोर्ट में आंकड़े औसत हैं. 2025 में उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में लोगों की औसत संपत्ति, जिसे रिपोर्ट ने एक साथ रखा है. दुनिया के औसत का 338 प्रतिशत थी, जिससे ये वर्ल्ड स्तर पर सबसे धनी क्षेत्र बन गया. आय का हिस्सा वर्ल्ड के औसत का 290 प्रतिशत रहा, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक है. यूरोप और पूर्वी एशिया इसके बाद विश्व औसत से ऊपर रहे हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के विशाल हिस्से वैश्विक औसत से काफी नीचे रहे हैं.
3.किन देशों में सबसे ज्यादा है आय असमानता?
साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड में आय सुपरनेचुरल का स्तर सबसे अधिक है. टॉप 10 प्रतिशत कुल आय का 66 प्रतिशत प्राप्त होता है, जबकि टीन रिमेनिंग को केवल 6 प्रतिशत प्राप्त होता है. ब्राजील, मैक्सिको, चिली और कोलंबिया जैसे लैटिन अमेरिकी देश भी इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाते हैं, जहां सबसे अमीर 10 प्रतिशत को लगभग 60 प्रतिशत कमाई मिलती है.
4.किन देशों में सबसे ज्यादा है धन असमानता?
जब धन असमानता की बात आती है, तो एक बार फिर साउथ अफ्रीका सूची में सबसे ऊपर आता है. टॉप 10 प्रतिशत व्यक्तिगत संपत्ति के 85 प्रतिशत पर नियंत्रण रखते हैं. निचले 50 प्रतिशत के पास निगेटिव शेयर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका ऋण संपत्ति से अधिक है. रूस, मैक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया में भी ऐसा ही पैटर्न दिखता है, जहां सबसे अमीर 70 प्रतिशत या उससे अधिक हड़प लेते हैं, जबकि सबसे गरीबों को मुश्किल से 2-3 प्रतिशत मिलता है.
5.भारत का क्या है हाल
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. लेकिन असमानता अभी भी गंभीर चिंता का विषय है. भारत में भी गरीब और अमीर के बीच काफी बड़ा अंतर है. ग्रामीण इलाकों में शहरी कमाई में बड़ा अंतर है. इसके अलावा कृषि और असंगठित क्षेत्र में कम औसत आय है. वहीं डिजिटल और टेक सेक्टर के वेतन बहुत ऊंचे हैं. हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी असमान अवसर है.