हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

1 . हरियाणा के वो 5 बिजनेसमैन जिनका दुनिया मानती है लोहा

1

हरियाणा को देश इसके हरे-भरे खेतों, पहलवानों और स्पोर्ट्स में अपना लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों के लिए जानता है. लेकिन इन सबके अलावा यह राज्य देश के कई बड़े उद्योगपतियों और सफल उद्यमियों का भी घर है. इन कारोबारियों ने अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और कारोबारी समझ के दम पर अरबों रुपये का कारोबार खड़ा किया है. इसके साथ ही इन्होंने लाखों लोगों को रोजगार देने, नए उद्योग स्थापित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाई है. आज हम आपको हरियाणा के टॉप 5 बिजनेसमैन से मिलवाने जा रहे हैं.

(All Image: Social Media)