भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

1 . किन बैंकों में एफडी पर मिलता है सबसे ज्यादा ब्याज?

बैंक आमतौर पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज देते हैं. तीन साल के लिए की गई फिक्स्ड डिपॉजिट एक साल के लिए की गई एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है. आज हम आपको बताएंगे कि आजकल भारत के कौन से पांच बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं.