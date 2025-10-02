FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

डीएनए मनी

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

आज हम आपको बताएंगे कि आजकल भारत के कौन से पांच बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं.

जया पाण्डेय | Oct 02, 2025, 11:32 AM IST

1.किन बैंकों में एफडी पर मिलता है सबसे ज्यादा ब्याज?

किन बैंकों में एफडी पर मिलता है सबसे ज्यादा ब्याज?
1

बैंक आमतौर पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज देते हैं. तीन साल के लिए की गई फिक्स्ड डिपॉजिट एक साल के लिए की गई एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है. आज हम आपको बताएंगे कि आजकल भारत के कौन से पांच बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं.

2.HDFC Bank

HDFC Bank
2

यह प्राइवेट बैंक 2 और 3 साल के डिपॉजिट पर 6.45% और एक साल के डिपॉजिट पर  6.25% इंटरेस्ट देता है. ये दरें 25 जून 2025 से लागू हैं. सीनियर सिटिजन्स 50 बेसिस पॉइंट पाने के हकदार हैं.
 

3.ICICI Bank

ICICI Bank
3

आईसीआईसीआई बैंक तीन साल के डिपॉजिट के लिए अपने ग्राहकों को 6.6% और सीनियर सिटिजन्स को 7.1% ब्याज दे रहा है. वहीं एक साल की डिपॉजिट के लिए 6.25% और दो साल की डिपॉजिट के लिए 6.4 प्रतिशत दरें निर्धारित हैं. 

4.Kotak Mahindra Bank

Kotak Mahindra Bank
4

कोटक महिंद्रा बैंक तीन साल के डिपॉजिट के लिए अपने ग्राहकों को 6.4% और सीनियर सिटिजन्स को 6.90% ब्याज दे रहा है. वहीं एक साल की डिपॉजिट के लिए 6.25% और दो साल की डिपॉजिट के लिए 6.4 प्रतिशत दरें निर्धारित हैं. ये दरें 20 अगस्त से लागू हैं.

5.Federal Bank

Federal Bank
5

यह बैंक 18 अगस्त 2025 को लागू ब्याज दरों के अनुसार एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि की एफडी पर 6.4%, 6.5% और 6.5% ब्याज दे रहा है.
 

6.State Bank of India

State Bank of India
6

भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता नागरिकों को तीन साल की FD पर 6.3% और सीनियर सिटिजन्स को 6.8% ब्याज दर प्रदान करता है. ये दरें 15 जुलाई 2025 से लागू हैं. एक साल और दो साल की FD पर निवेशक 6.25% और 6.45% प्रति वर्ष ब्याज पाने के हकदार हैं.

