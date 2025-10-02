भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 02, 2025, 11:32 AM IST
1.किन बैंकों में एफडी पर मिलता है सबसे ज्यादा ब्याज?
बैंक आमतौर पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज देते हैं. तीन साल के लिए की गई फिक्स्ड डिपॉजिट एक साल के लिए की गई एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है. आज हम आपको बताएंगे कि आजकल भारत के कौन से पांच बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं.
2.HDFC Bank
यह प्राइवेट बैंक 2 और 3 साल के डिपॉजिट पर 6.45% और एक साल के डिपॉजिट पर 6.25% इंटरेस्ट देता है. ये दरें 25 जून 2025 से लागू हैं. सीनियर सिटिजन्स 50 बेसिस पॉइंट पाने के हकदार हैं.
3.ICICI Bank
आईसीआईसीआई बैंक तीन साल के डिपॉजिट के लिए अपने ग्राहकों को 6.6% और सीनियर सिटिजन्स को 7.1% ब्याज दे रहा है. वहीं एक साल की डिपॉजिट के लिए 6.25% और दो साल की डिपॉजिट के लिए 6.4 प्रतिशत दरें निर्धारित हैं.
4.Kotak Mahindra Bank
कोटक महिंद्रा बैंक तीन साल के डिपॉजिट के लिए अपने ग्राहकों को 6.4% और सीनियर सिटिजन्स को 6.90% ब्याज दे रहा है. वहीं एक साल की डिपॉजिट के लिए 6.25% और दो साल की डिपॉजिट के लिए 6.4 प्रतिशत दरें निर्धारित हैं. ये दरें 20 अगस्त से लागू हैं.
5.Federal Bank
यह बैंक 18 अगस्त 2025 को लागू ब्याज दरों के अनुसार एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि की एफडी पर 6.4%, 6.5% और 6.5% ब्याज दे रहा है.
6.State Bank of India
भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता नागरिकों को तीन साल की FD पर 6.3% और सीनियर सिटिजन्स को 6.8% ब्याज दर प्रदान करता है. ये दरें 15 जुलाई 2025 से लागू हैं. एक साल और दो साल की FD पर निवेशक 6.25% और 6.45% प्रति वर्ष ब्याज पाने के हकदार हैं.
