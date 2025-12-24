FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया

उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Walk in Winter: दिल, फेफड़े, मांसपेशियां और दिमाग को रखना है स्वस्थ, तो सर्दियों में इस समय करें वॉक

बुजुर्ग ने 'फर्जी पुलिस कॉल' से गंवा दिए ₹9 करोड़, 22 दिन तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

बिजनेस

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

नया साल आते ही सबसे बड़ी चिंता होती है, पैसे कैसे मैनेज करें ताकि महीने के आखिर में जेब खाली न हो. सही बजट प्लानिंग से महंगाई, EMI और भविष्य की टेंशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यहां जानिए आसान और असरदार बजट टिप्स.

राजा राम | Dec 24, 2025, 11:02 PM IST

1.सही फाइनेंशियल प्लानिंग

सही फाइनेंशियल प्लानिंग
1

नए साल की शुरुआत अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ की जाए, तो पूरे साल पैसों की परेशानी से बचा जा सकता है. बजट बनाना सिर्फ खर्च कम करने का तरीका नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने की कला है.

2.इनकम का सही आंकलन

इनकम का सही आंकलन
2

सबसे पहले अपनी सालाना इनकम का सही आंकलन करें. सैलरी के साथ-साथ फ्रीलांसिंग, किराया या किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय को भी इसमें शामिल करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल तस्वीर साफ हो सके.

3.पिछले साल के खर्चों पर नजर डालें

पिछले साल के खर्चों पर नजर डालें
3

इसके बाद पिछले साल के खर्चों पर नजर डालें. बैंक स्टेटमेंट और UPI ट्रांजैक्शन से यह समझने में मदद मिलेगी कि पैसा कहां ज्यादा खर्च हुआ और कहां कटौती की जा सकती है.

4.जरूरी खर्च और गैर-जरूरी खर्चों को अलग

जरूरी खर्च और गैर-जरूरी खर्चों को अलग
4

जरूरी खर्च और गैर-जरूरी खर्चों को अलग करना बेहद अहम है. राशन, बिजली बिल और फीस जरूरत में आते हैं, जबकि बेवजह शॉपिंग और बाहर खाना चाहत में गिने जाते हैं.

5.इंटरेस्ट वाले लोन पहले निपटाने की कोशिश करें

इंटरेस्ट वाले लोन पहले निपटाने की कोशिश करें
5

अगर आप EMI या कर्ज चुका रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दें. खासकर हाई इंटरेस्ट वाले लोन पहले निपटाने की कोशिश करें, इससे भविष्य में राहत मिलेगी.

6.सेविंग को आदत बनाएं

सेविंग को आदत बनाएं
6

सेविंग को आदत बनाएं, विकल्प नहीं. सैलरी मिलते ही एक तय रकम सेविंग या निवेश में डाल दें, ताकि खर्च से पहले बचत हो जाए.

 

7.इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है

इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है
7

इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है. कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखें, ताकि अचानक आई परेशानी में कर्ज न लेना पड़े.

 

8.हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें
8

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें. महंगाई के हिसाब से कवरेज पर्याप्त है या नहीं, यह जरूर जांचें.

9.हर महीने बजट का रिव्यू करें

हर महीने बजट का रिव्यू करें
9

हर महीने बजट का रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें. इसके लिए डिजिटल बजट ऐप्स की मदद ली जा सकती है.

10.शौक और एंटरटेनमेंट के लिए भी सीमित बजट रखें

शौक और एंटरटेनमेंट के लिए भी सीमित बजट रखें
10

ध्यान रखें, बजट का मतलब जिंदगी की खुशियां छोड़ना नहीं है. अपने शौक और एंटरटेनमेंट के लिए भी सीमित बजट रखें, ताकि संतुलन बना रहे.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है. कोई भी निवेश या आर्थिक फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

 

 

