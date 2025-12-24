नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

बिजनेस
1.सही फाइनेंशियल प्लानिंग
नए साल की शुरुआत अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ की जाए, तो पूरे साल पैसों की परेशानी से बचा जा सकता है. बजट बनाना सिर्फ खर्च कम करने का तरीका नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने की कला है.
2.इनकम का सही आंकलन
सबसे पहले अपनी सालाना इनकम का सही आंकलन करें. सैलरी के साथ-साथ फ्रीलांसिंग, किराया या किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय को भी इसमें शामिल करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल तस्वीर साफ हो सके.
3.पिछले साल के खर्चों पर नजर डालें
इसके बाद पिछले साल के खर्चों पर नजर डालें. बैंक स्टेटमेंट और UPI ट्रांजैक्शन से यह समझने में मदद मिलेगी कि पैसा कहां ज्यादा खर्च हुआ और कहां कटौती की जा सकती है.
4.जरूरी खर्च और गैर-जरूरी खर्चों को अलग
जरूरी खर्च और गैर-जरूरी खर्चों को अलग करना बेहद अहम है. राशन, बिजली बिल और फीस जरूरत में आते हैं, जबकि बेवजह शॉपिंग और बाहर खाना चाहत में गिने जाते हैं.
5.इंटरेस्ट वाले लोन पहले निपटाने की कोशिश करें
अगर आप EMI या कर्ज चुका रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दें. खासकर हाई इंटरेस्ट वाले लोन पहले निपटाने की कोशिश करें, इससे भविष्य में राहत मिलेगी.
6.सेविंग को आदत बनाएं
सेविंग को आदत बनाएं, विकल्प नहीं. सैलरी मिलते ही एक तय रकम सेविंग या निवेश में डाल दें, ताकि खर्च से पहले बचत हो जाए.
7.इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है
इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है. कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखें, ताकि अचानक आई परेशानी में कर्ज न लेना पड़े.
8.हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें. महंगाई के हिसाब से कवरेज पर्याप्त है या नहीं, यह जरूर जांचें.
9.हर महीने बजट का रिव्यू करें
हर महीने बजट का रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें. इसके लिए डिजिटल बजट ऐप्स की मदद ली जा सकती है.
10.शौक और एंटरटेनमेंट के लिए भी सीमित बजट रखें
ध्यान रखें, बजट का मतलब जिंदगी की खुशियां छोड़ना नहीं है. अपने शौक और एंटरटेनमेंट के लिए भी सीमित बजट रखें, ताकि संतुलन बना रहे.
