दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा

6 . 2015 में विदेश की नौकरी छोड़ भारत लौट आए विदित और संजीव

2015 में उन्होंने अपने दोस्त विदित आत्रे से अपना बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए संपर्क किया. विदित उस समय इनमोबी में काम कर रहे थे. जून 2015 तक दोनों अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौट आए. शुरुआत में उन्होंने एक फैशन मार्केटप्लेस की कल्पना की थी लेकिन जल्द ही छोटे व्यवसायों की बेहतर सेवा के लिए उन्होंने सोशल कॉमर्स की ओर रुख कर लिया.