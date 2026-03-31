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TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं 

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TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं 

TDS on Interest Income: हाल ही में आयकर विभाग ने बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है, इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को कहा कि Banking Regulation Act, 1949 के तहत आने वाली सभी बैंकिंग कंपनियां तय सीमा से ज्यादा ब्याज आय पर TDS काटेंगी. 

Abhay Sharma | Mar 31, 2026, 07:31 PM IST

1.क्या है मौजूदा नियम?

क्या है मौजूदा नियम?
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Income-tax Act, 1961 के तहत ब्याज आय पर TDS धारा 194A के अनुसार लागू होता है. हालांकि, अगर किसी जमाकर्ता को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाला कुल ब्याज तय सीमा के भीतर रहता है, तो बैंक TDS नहीं काटते. बता दें यह सीमा सामान्य नागरिकों के लिए 50,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है. (AI Image) 

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2.नए कानून में क्या हुआ है बदलाव?

नए कानून में क्या हुआ है बदलाव?
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Income Tax Act, 2025 में ब्याज आय पर TDS से जुड़े नियम धारा 393(1) में दिए गए हैं. वहीं, “बैंकिंग कंपनी” की परिभाषा धारा 402 में स्पष्ट की गई है. यह बदलाव नए टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को खत्म करता है, जिसके न होने पर कुछ बैंक या संस्थान छोटी राशि के ब्याज पर भी TDS काट सकते थे, जिससे जमाकर्ताओं के कैश फ्लो पर असर पड़ता.  (AI Image)

3.करदाताओं के लिए क्या है असर?

करदाताओं के लिए क्या है असर?
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Income Tax India ने जमाकर्ताओं के लिए यह साफ कर दिया गया है कि अगर ब्याज आय तय सीमा से कम है, तो TDS नहीं कटेगा. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और अन्य ब्याज आय के नियम पहले जैसे ही रहेंगे और सीनियर सिटिजन्स को भी पहले की तरह ज्यादा छूट मिलती रहेगी. (AI Image)

4.ग्राहकों के लिए क्या हैं इसके मायने

ग्राहकों के लिए क्या हैं इसके मायने
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बता दें कि इस स्पष्टीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब बैंकों के पास ब्याज पर टैक्स काटने की मनमानी शक्ति नहीं होगी. अगर आपकी ब्याज आय तय सीमा (₹50,000 या ₹1 लाख) से कम है, तो कोई भी बैंक आपका टैक्स नहीं काट सकता. इससे छोटे बचतकर्ताओं की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी.  (AI Image)

 

TRENDING NOW

5.टैक्स कटौती से कैसे बचें?

टैक्स कटौती से कैसे बचें?
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अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है, तो आप बैंक में फॉर्म 15G (सामान्य लोगों के लिए) या फॉर्म 15H (सीनियर सिटीजन के लिए) जमा कर सकते हैं. यह फॉर्म देने के बाद, भले ही आपका ब्याज तय सीमा से ज्यादा हो, बैंक TDS नहीं काटेगा. ध्यान रहे अपने बैंक खाते में PAN कार्ड अपडेट रखना जरूरी है. अगर PAN अपडेट नहीं है, तो बैंक 10% की जगह 20% तक TDS काट सकता है.  (AI Image)

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