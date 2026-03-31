TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं 

5 . टैक्स कटौती से कैसे बचें?

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अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है, तो आप बैंक में फॉर्म 15G (सामान्य लोगों के लिए) या फॉर्म 15H (सीनियर सिटीजन के लिए) जमा कर सकते हैं. यह फॉर्म देने के बाद, भले ही आपका ब्याज तय सीमा से ज्यादा हो, बैंक TDS नहीं काटेगा. ध्यान रहे अपने बैंक खाते में PAN कार्ड अपडेट रखना जरूरी है. अगर PAN अपडेट नहीं है, तो बैंक 10% की जगह 20% तक TDS काट सकता है. (AI Image)

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