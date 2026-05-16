Tax Saving Tips: पति-पत्नी दोनों कमाते हैं? ऐसे ले सकते हैं ₹7,00,000 तक का टैक्स डिडक्शन

4 . Tax Benefit with example

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मान लीजिए आपने 8 प्रतिशत के इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए 70 लाख रुपये का होम लोन लिया. इस होम लोन पर लगभग 58500 रुपये की EMI बनेगी. अब अगर आपने अकेले लोन लिया है तो आप साल में लगभग 7 लाख रुपये EMI में चुकाएंगे और आपको केवल 3.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलेगा. EMI में गए बाकी के 3.5 लाख रुपये पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप और आपके जीवनसाथी ने जॉइंट ओनरशिप में घर खरीदा और जॉइंट लोन लिया तो आप दोनों लगभग 29-29 हजार रुपये की EMI चुकाएंगे. दोनों लगभग 3.5 लाख रुपये सालभर में चुकाएंगे और दोनों टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे. इस तरह पूरे 7 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकेंगे.

