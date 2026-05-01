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बिजनेस

गर्मी में AC ही नहीं, ये 6 मशीनें भी बढ़ा देती हैं बिजली का बिल, ऐसे करें कंट्रोल

गर्मी के मौसम में लू के थपेड़ों के साथ-साथ बिजली के भारी बिल की मार भी पड़ती है. ज्यादातर लोग AC को बिजली के बढ़े बिल का दोष देते हैं. लेकिन गर्मी में घर में इस्तेमाल होने वाली दूसरी मशीनें भी बिजली की ज्यादा खपत करती हैं. सभी फोटो- कैन्वा

Kusum Lata | May 01, 2026, 01:03 PM IST

1.AC Electricity Consumption

AC Electricity Consumption
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गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ एसी का होता है. एक एसी अगर एक दिन में 8 घंटे चलता है तो वो 8-12 यूनिट बिजली की खपत करता है. 

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2.Fridge Electricity Consumption

Fridge Electricity Consumption
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फ्रिज घर की वो मशीन है जो साल के 12 महीने बिना रुके चलती है. हर सीज़न में इसकी टेम्प्रेचर सेटिंग बदलनी पड़ती है. सर्दियों में कम कूलिंग और गर्मी के दिनों में ज्यादा कूलिंग की सेटिंग करनी पड़ती है. ज्यादा कूलिंग के लिए फ्रिज को ज्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है. 

3.Air Cooler Electricity Consumption

Air Cooler Electricity Consumption
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गर्मी की दिनों में अगर आप कूलर चलाते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि कूलर में एक साथ दो चीज़ें चलती हैं. कूलर का मोटर और उसका पंखा. ज्यादातर कूलर में भारी पंखा इस्तेमाल होता है. इस वजह से आम पंखे के मुकाबले इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है.
 

4.Washing Machine Electricity Consumption

Washing Machine Electricity Consumption
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गर्मी के दिनों में पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से कपड़े ज्यादा निकलते हैं. जिससे आपके वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बढ़ जाता है. दूसरा अगर आप ऑटोमैटिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हॉट वॉटर वाली सेटिंग नहीं बदलने पर भी बिजली की खपत बढ़ेगी.

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5.Submersible Electricity Consumption

Submersible Electricity Consumption
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गर्मी के दिनों में पानी की खपत बढ़ जाती है. गर्मियों में पीने, नहाने, कपड़े धोने और पेड़-पौधों में ज्यादा पानी लगता है. पानी के लिए मोटर चलता है, जिससे बिजली का बिल बढ़ता है.

6.Mixer Grinder Electricity Consumption

Mixer Grinder Electricity Consumption
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गर्मी के दिनों में बच्चों की छुट्टियां होती हैं. घर पर बैठे बच्चे शेक और जूस की डिमांड करते हैं, जिसके लिए चलती है मिक्सी. इसके चलते बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी आती है.

7.Fan Electricity Consumption

Fan Electricity Consumption
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गर्मी के दिनों में पंखे ज्यादा लंबे समय तक और फुल स्पीड पर चलते हैं. पंखा जितनी ज्यादा स्पीड में और जितने ज्यादा समय तक चलता है, बिजली की उतनी ज्यादा खपत होती है.

8.कैसे कंट्रोल करें बिजली की खपत?

कैसे कंट्रोल करें बिजली की खपत?
8

कुछ सिंपल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर की बिजली की खपत कम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, घर के खिड़की दरवाज़ों पर मोटा लिनेन का या खस का पर्दा लगाएं. धूप जितनी कम आएगी, गर्मी उतनी कम लगेगी. इसी तरह, वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई करने की जगह, सीधे सुखा दें. पंखा फुल स्पीड की जगह ऑप्टिमल स्पीड पर चलाएं. घर में पानी का इस्तेमाल किफायत से करें. इसी तरह एसी को 24 डिग्री पर चलाएं, अगर एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इनवर्टर एसी खरीदें, ये ज्यादा किफायती होते हैं.

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