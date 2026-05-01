गर्मी में AC ही नहीं, ये 6 मशीनें भी बढ़ा देती हैं बिजली का बिल, ऐसे करें कंट्रोल

8 . कैसे कंट्रोल करें बिजली की खपत?

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कुछ सिंपल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर की बिजली की खपत कम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, घर के खिड़की दरवाज़ों पर मोटा लिनेन का या खस का पर्दा लगाएं. धूप जितनी कम आएगी, गर्मी उतनी कम लगेगी. इसी तरह, वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई करने की जगह, सीधे सुखा दें. पंखा फुल स्पीड की जगह ऑप्टिमल स्पीड पर चलाएं. घर में पानी का इस्तेमाल किफायत से करें. इसी तरह एसी को 24 डिग्री पर चलाएं, अगर एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इनवर्टर एसी खरीदें, ये ज्यादा किफायती होते हैं.