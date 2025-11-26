FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए मनी

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को करीब 10 साल हो चुके हैं. यह बेटी के भविष्य की प्लानिंग करने वाले माता-पिता के लिए सबसे फायदे और भरोसेमंद स्कीम है. जिसमें न्यूनतम 250 रुपये सालाना से अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं.

रईश खान | Nov 26, 2025, 09:49 PM IST

1.15 साल तक जमा करना होगा पैसा

15 साल तक जमा करना होगा पैसा
1

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 15 साल तक पैसा जमा करना होता है. लेकिन खाता कुल 21 साल तक चलता है. SSY की खास बात यह है कि जमा बंद करने पर भी खाते पर ब्याज मिलता रहता है.

2.₹72 लाख का प्रॉफिट

₹72 लाख का प्रॉफिट
2

इस स्कीम के तहत ब्याज इतना मिलता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते. ब्याज से 49 लाख रुपये तक कमाई हो सकती है. इतना ही नहीं यह सरकारी स्कीम मैच्योरिटी पर 72 लाख रुपये तक का प्रॉफिट करा सकती है.

3.सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
3

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत शुरू की गई एक बचत योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

4.खाता खुलवाने के लिए क्या है Age लिमिट?

खाता खुलवाने के लिए क्या है Age लिमिट?
4

यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए ही पोस्ट ऑफिस में ओपन होती है. सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% सालाना ब्याज निर्धारित है. इस स्कीम के तहत कम से 250 रुपये सालाना आप जमा कर सकते हैं. अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना की लिमिट होती है.

5.21 साल तक खाते में रहता है पैसा

21 साल तक खाते में रहता है पैसा
5

SSY नियम के अनुसार, आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होता है. यह पैसा 21 साल तक खाते में रहता है. इसके बाद ब्याज समेत पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं.

6.कितना मिलता है ब्याज

कितना मिलता है ब्याज
6

उदाहरण के तौर पर सुकन्या समृद्धि योजना अगर आप हर महीने 12,500 रुपये (₹1,50,000 सालाना) जमा करते हैं, तो 15 साल में 22,50,000 रुपये जमा होंगे. इस पर 49,32,119 रुपये का ब्याज मिलेगा. जबकि कुल मैच्योरिटी अमाउंट 71,82,119 रुपये मिलेंगे.

