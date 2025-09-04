सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Sep 04, 2025, 12:51 PM IST
1.ऑफिस खत्म होने के आखिरी 10 मिनट में ये 7 काम करते हैं सक्सेसफुल लोग
इंटरनेशनल बिजनेस स्पीकर और You Can't Be Serious! Putting Humor to Work के लेखक माइकल केर कहते हैं कि आप अपना ऑफिस का दिन कैसे खत्म करते हैं, यह बेहद जरूरी है. आज हम आपको ऐसे 7 कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें सफल लोग अपने ऑफिस टाइम खत्म होने के आखिरी 10 मिनट में करते हैं.
2.सफल लोग अपने टू-डू लिस्ट को अपडेट करते हैं
नेशनल वर्कस्पेस एक्सपर्ट लिन टेलर बताती हैं कि एक सफल प्रोफेशनल हमेशा अपनी बदलती टू-डू लिस्ट पर नजर रखते हैं. वे आखिरी 10 मिनट में उस दिन के उद्देश्यों के आधार पर अपनी आखिरी प्रगति की भी जांच करते हैं और फाइनल लिस्ट में उसके मुताबिक संशोधन करते हैं.
3.वे अपने डेस्क और डेस्कटॉप को व्यवस्थित रखते हैं
जब आप व्यवस्थित नहीं होते तो आपके प्रोजेक्ट्स को पूरे होने में ज़्यादा समय लगता है. एक व्यवस्थित डेस्कटॉप और डेस्क होने से आपको ज़्यादा स्पष्टता से सोचने और ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलती है.
4.उन्होंने क्या हासिल किया इसका रिव्यू करते हैं
टेलर का कहना है कि आपको अभी भी क्या करना है, इस पर ध्यान देने के अलावा यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि आपने क्या किया है? अपनी उपलब्धियों पर एक मिनट भी गौर करने से आपको उपलब्धि का अहसास हो सकता है और किसी खास तौर पर मुश्किल और व्यस्त दिन में यह आपको याद दिला सकता है कि आपने जितना सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा काम कर लिया है.
5.वे अपने कम्युनिकेशन पर विचार करते हैं
सफल लोग यह तय करते हैं कि किस बात पर प्रतिक्रिया ज़रूरी है और किस बात का इंतज़ार करना चाहिए. आपको लंबी और संवेदनशील बातचीत को तब तक टालना चाहिए जब तक आप और आपका सहकर्मी सुबह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में न हों.
6.वे फोकस रहते हैं
टेलर बताती हैं, 'ऑफिस टाइम के आखिरी 10 मिनट का समय ऐसा होता है जब आपका मन भटक सकता है. आमतौर पर दिन के अंत में आप उतने चुस्त-दुरुस्त नहीं होते. कोशिश करें कि दिन के अंत में खुद को विचलित न होने दें या काम से जुड़ी गैर-कामकाजी गतिविधियों में न उलझने दें.
7.वे कल के लिए अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं
सफल लोग सुबह के लिए कामों की एक सूची तैयार रखते हैं और अगले दिन के लिए अपने मुख्य उद्देश्य तय करते हैं. टेलर कहती हैं, 'हो सकता है कि आपके दिमाग में दो या तीन ऐसे लक्ष्य हों जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो. उन्हें लिख लें ताकि अगली सुबह से काम करने के लिए आपके पास एक ठोस आधार हो.'
8.वे लोगों को लटका कर नहीं छोड़ते
आपको कितना बुरा लगेगा अगर आपको पता चले कि आपका सहकर्मी पूरी रात उस फाइल का इंतजार करता रहा, जिसे भेजने का आपने वादा किया था. फिर उसे पता चले कि वह फाइल शायद नहीं आएगी. सफल लोग भले ही अपना काम पूरा नहीं कर पाते लेकिन उसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को जरूर दे देते हैं.
