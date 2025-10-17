इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई

चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
डीएनए मनी
सुमित तिवारी | Oct 17, 2025, 10:06 PM IST
1.इको-फ्रेंडली बोर्ड गेम्स
तनुश्री और शशिशेखर प्राचीन मंदिरों में जाते हैं. वहां दीवारों पर बने बोर्ड गेम के डिजाइन देखते हैं. फिर वे उन डिजाइनों को इको-फ्रेंडली बोर्ड गेम्स में बदलते हैं.
2.सॉफ्टवेयर इंजीनियर था कपल
यह कपल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. अब बोर्ड गेम को फिर से पॉपुलर बना रहे है और लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं. ये गेम्स बच्चों को सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और भारतीय संस्कृति से जुड़ने में मदद करते हैं.
3.कैसे आया आइडिया
जब 2013 में तनुश्री मां बनी तब उन्हें लगा कि बच्चों के लिए अच्छे भारतीय खिलौने और गेम्स नहीं हैं. ऐसे खिलौने जो बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ा सकें.
4.11 साल तक की नौकरी
इसलिए 11 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने कुछ और करने का सोचा और पुराने बोर्ड गेम ढूंढकर उन्हें फिर से शुरू करने का फैसला किया.
5.लाखों की कमाई
कपल ने 'रोल द डाइस' नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया. इसके बाद तनुश्री और उनके पति शशिशेखर जगह-जगह जाकर बोर्ड गेम्स बनाना शुरू किया और अब उनकी कमाई लाखों में हैं.