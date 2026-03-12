ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

3 . नौकरी छोड़ने का जोखिम और स्टार्टअप की शुरुआत

पवन इसरो से ही रिटायर होना चाहते थे, लेकिन उनके मन में भारत को ग्लोबल स्पेस टेक मैप पर लाने का सपना था. इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2018 में इसरो की सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ दी और नागा भरत डाका के साथ मिलकर 'स्काईरूट' की नींव रखी.

शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुकेश बंसल (मिंट्रा के संस्थापक) और ग्रीनको जैसे निवेशकों के भरोसे ने कंपनी को पंख दिए.