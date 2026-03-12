FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिजनेस

ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

Pawan Chandana Success story: इसरो वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ पवन चंदना ने 'स्काईरूट' की स्थापना की. पहले ही प्रयास में रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रचने वाली इस कंपनी की वैल्यूएशन अब 1 अरब डॉलर के करीब है.

Pragya Bharti | Mar 12, 2026, 03:39 PM IST

1.Pawan Chandana Success Story

Pawan Chandana Success Story
1

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया सितारा चमक रहा है, जिसका नाम है स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace). हैदराबाद स्थित इस स्टार्टअप ने वह करिश्मा कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन लगता था. आज यह कंपनी न केवल एलन मस्क की 'स्पेसएक्स' को प्रेरणा मानती है, बल्कि सफलता के मामले में उन्हें कड़ी टक्कर भी दे रही है.
 

2.गणित में कमजोर छात्र से 'रॉकेट मैन' तक का सफर

गणित में कमजोर छात्र से 'रॉकेट मैन' तक का सफर
2

स्काईरूट के सीईओ पवन कुमार चंदना की कहानी बेहद दिलचस्प है. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जन्मे पवन बचपन में गणित में काफी कमजोर थे और एक बार उन्हें 100 में से महज 51 अंक मिले थे. हालांकि, पिता के प्रोत्साहन और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और 2012 में इसरो में वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए.

3.नौकरी छोड़ने का जोखिम और स्टार्टअप की शुरुआत

नौकरी छोड़ने का जोखिम और स्टार्टअप की शुरुआत
3

पवन इसरो से ही रिटायर होना चाहते थे, लेकिन उनके मन में भारत को ग्लोबल स्पेस टेक मैप पर लाने का सपना था. इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2018 में इसरो की सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ दी और नागा भरत डाका के साथ मिलकर 'स्काईरूट' की नींव रखी.
शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुकेश बंसल (मिंट्रा के संस्थापक) और ग्रीनको जैसे निवेशकों के भरोसे ने कंपनी को पंख दिए.

4.स्पेसएक्स से भी आगे निकली उपलब्धि

स्पेसएक्स से भी आगे निकली उपलब्धि
4

स्काईरूट ने 18 नवंबर 2022 को अपना पहला सब-ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-एस' पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे एलन मस्क की कंपनी 'स्पेसएक्स' भी अपने पहले प्रयास में हासिल नहीं कर पाई थी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कंपनी की नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया. 

5.विक्रम-1 और $1 बिलियन की वैल्यूएशन

विक्रम-1 और $1 बिलियन की वैल्यूएशन
5

स्काईरूट अब अपने विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट होगा. कंपनी के रॉकेट के विभिन्न संस्करण (विक्रम-2 और विक्रम-3) भारी पेलोड ले जाने में सक्षम होंगे. वर्तमान में कंपनी की वैल्यू लगभग 527 मिलियन डॉलर है, लेकिन आगामी फंडिंग राउंड के बाद इसके 1 अरब डॉलर (यूनिकॉर्न) क्लब में शामिल होने की पूरी उम्मीद है.
 

6.क्या है पवन चंदना का लक्ष्य?

क्या है पवन चंदना का लक्ष्य?
6

पवन चंदना का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है. दरअसल पवन चंदना एलन मस्क को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और विजन ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय प्रतिभाएं किसी भी वैश्विक दिग्गज से पीछे नहीं हैं. यदि स्काईरूट का आगामी मिशन सफल रहता है, तो यह दुनिया की उन चुनिंदा निजी कंपनियों में शामिल हो जाएगी जो नियमित रूप से अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देती हैं.

