किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि विपक्ष ने SIR समेत कई मुद्दे रखे, हम सबके साथ संवाद कर सदन चलाएंगे

HomePhotos

डीएनए मनी

इस आदमी ने Dominos, Pizza Hut को भी दिखा दी औकात, 1000 करोड़ की पिज्जा कंपनी का बना मालिक

आज हम आपको मिडिल क्लास फैमली से निकले हुए उस व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी मेहनत और लग्न की दम से Dominos, Pizza Hut को भी दिखा दी औकात दिखा दी और खुद 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी  कर दी. 

सुमित तिवारी | Nov 30, 2025, 02:32 PM IST

1.डोमिनोज और पिज्जा हट

डोमिनोज और पिज्जा हट
1

एक समय था जब भारत में पिज्जा का नाम सुनते ही लोगों के मन में डोमिनोज और पिज्जा हट का नाम पहले  आता है. लेकिन अब स्थिति ये है कि बहुत से देसी ब्रांड इनको चुनौती दे रहे हैं. 

2.HCL की टेक नौकरी

HCL की टेक नौकरी
2

इस लेख में हम सनम कपूर की चर्चा करने जा रहे है. HCL की टेक नौकरी छोड़कर 2011 में सनम कपूर ने पहला La Pinoz Pizza का आउटलेट खोला था. 

3.साधारण मिडिल क्लास

साधारण मिडिल क्लास
3

चंडीगढ़ के एक साधारण मिडिल क्लास फैमली आने वाले सनम कपूर के ब्रांड La Pinoz Pizza के आज देश में करीब 600 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं.  

4.La Pinoz Pizza

La Pinoz Pizza
4

वर्तमान स्थिति ये है कि 600 स्टोर्स के साथ La Pinoz Pizza और सनम कपूर का टर्नओवर 1000 लोग का करोबार खड़ा कर दिया है. वह एक अच्छी नौकरी कर रहे थे लेकिन उनके मन में हमेशा से कुछ नया करने की चाह थी. 

5.हर राज्य का अपना स्वाद

हर राज्य का अपना स्वाद
5

बाजार में मौजूद ब्रांड्स से कुछ अलग सोचते हुए उन्होंने ला पिनोज शुरू किया. भारत के हर राज्य का अपना स्वाद है, तो सनम ने लोकल मसालों से पिज्जा को पर्सनलाइज किया. युवाओं को टारगेट करते हुए फ्रेश पिज्जा पर फोकस किया और उनको इसका अच्छा फायदा हुआ. 

