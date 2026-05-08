पिता की मार से घर से भागे, ₹18 में होटल में मांजे जूठे बर्तन, डोसा किंग बनकर यूं खड़ी कर दी 300Cr की 'सागर रत्ना'

3 . 12 साल तक दिल्ली में कैंटीन चलाकर की रेस्टोरेंट के लिए बचत

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धीरे-धीरे ईमानदारी की वजह से लोग उन्हें पसंद करने लगे. एक समय ऐसा आया कि वे वेटर से होटल के मैनेजर बन गए और उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई. उस वक्त मुंबई में साउथ इंडियन खाने की लोकप्रियता बढ़ रही थी. जयराम ने महसूस किया कि उत्तर भारत में भी अच्छे दक्षिण भारतीय खाने की बहुत मांग हो सकती है. उनके बड़े भाई उस समय दिल्ली के एक उडुपी रेस्टोरेंट में काम करते थे. जयराम भी 1974 में दिल्ली आ गए. यहां उन्हें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कैंटीन चलाने का ठेका मिला. उन्होंने करीब 12 साल तक कैंटीन चलाई और हर छोटी-बड़ी बचत को जोड़ते रहे, क्योंकि उनका सपना अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना था.

(Image Credit: Social Media)