4 . How to buy Birkin Bag

4

बिरकिन बैग बेहद एक्सक्लूसिव होते हैं. इन्हें खरीदने के लिए कंपनी की तरफ से इनवाइट भेजा जाता है. इस इनवाइट के लिए आपको पहले हर्मीस से शॉपिंग करनी होगी. इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद अपने बिरकिन बैग के लिए आपको कई महीने या सालभर इंतज़ार करना पड़ सकता है. वेटिंग इतनी लंबी होने की बड़ी वजह ये है कि ये बैग हाथ से बनाए जाते हैं. आमतौर पर ग्राहक अपनी पसंद के बैग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. उन्हें अवेलेबल ऑप्शंस में से ही कोई बैग चुनना होता है, कंपनी take it or Leave it पॉलिसी अपनाती है.