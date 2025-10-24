FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

डीएनए मनी

सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

सोना महिलाओं को हीरे से भी ज्यादा पसंद होता है. और यही कारण है भारत सोने-चांदी की खरीद सबसे ज्यादा होती है लेकिन एक जो सस्ता धातु है वो आने वाले 10 सालों में सोने को मात देने जा रहा है. कौन सा है ये धातु और निवेश इसमें क्यों करें. चलिए जाने.

ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 08:54 AM IST

1.भारतीय परंपरा में सोने को अन्य सभी धातुओं से ऊपर माना जाता है लेकिन

भारतीय परंपरा में सोने को अन्य सभी धातुओं से ऊपर माना जाता है लेकिन
1

प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा में सोने को अन्य सभी धातुओं से ऊपर माना जाता रहा है. शादी-ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक, भारतीय लोग सोने के बिना नहीं रह सकते! चाहे सोने के आभूषण हों या धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ कार्यों में इसका उपयोग, भारतीयों ने हमेशा इस धातु को बहुत महत्व दिया है. लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी धातु, जिससे आप और मैं परिचित हैं, बाज़ार में आ जाए और पता चले कि वह धातु सोने से भी ज़्यादा कीमती है?
 

2.10 सालों में इस धातु की मांग सोने से भी ज़्यादा होगी

10 सालों में इस धातु की मांग सोने से भी ज़्यादा होगी
2

सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन सुनिए, कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में इस धातु की मांग सोने से भी ज़्यादा होने वाली है. देखने में भले ही यह चाँदी जैसी हो, लेकिन इसकी कीमत सोने से कई गुना कम बताई जाती है.
 

3.24 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹12,507 प्रति ग्राम है

24 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹12,507 प्रति ग्राम है
3

अगस्त की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. सितंबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक, भारत में सोने की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है. सितंबर के अंत में सोने की कीमत ₹342,896 प्रति औंस (24 कैरेट) तक पहुंच गई थी, जो कि महीने की उच्चतम कीमत थी .अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹1,27,500 प्रति 10 ग्राम (MCX दिसंबर अनुबंध) तक पहुँच गई, जो एक नया रिकॉर्ड था. हालांकि, 23 अक्टूबर को कीमतों में गिरावट आई और 24 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹12,507 प्रति ग्राम (24 कैरेट) तक पहुँच गई.

4.इस धातु की बढ़ती जा रही मांग

इस धातु की बढ़ती जा रही मांग
4

यह जानकर खुशी हो रही है कि पीतल, चाँदी और एल्युमीनियम जैसी धातुओं में इस्तेमाल होने वाले जिंक का इस्तेमाल भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है. इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन (आईजेडए) के अनुसार, अगले 10 वर्षों में भारत में जिंक की खपत 11 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन होने की उम्मीद है.
 

5. जिंक की खपत सोने से कई गुना ज़्यादा है

जिंक की खपत सोने से कई गुना ज़्यादा है
5

भारत में जिंक की खपत और मांग 11 लाख टन है. यह भारत के वर्तमान उत्पादन से कहीं अधिक है." इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में इसके 20 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है. खास बात यह है कि जिंक की खपत सोने से कई गुना ज़्यादा है. गौरतलब है कि भारत में सोने की खपत प्रति वर्ष 700 टन से भी ज़्यादा है.
 

6.जस्ता बाजार 13.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है

जस्ता बाजार 13.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है
6

प्राथमिक उत्पादन के आधार पर वर्तमान वैश्विक जस्ता बाजार 13.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रति व्यक्ति जस्ता खपत के संदर्भ में वैश्विक औसत जस्ता खपत भारत की खपत से चार से पांच गुना अधिक है.
 

 

7.स्टील को जंग से बचाने वाले जिंक का उपयोग होता है

स्टील को जंग से बचाने वाले जिंक का उपयोग होता है
7

वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए इस समय देश में जिंक की खपत बढ़ाना ज़रूरी है. वर्तमान में, वैश्विक स्वचालन उद्योग में स्टील की हिस्सेदारी 90 से 95 प्रतिशत है. भारत में, स्टील को जंग से बचाने वाले जिंक का उपयोग केवल 23 प्रतिशत ही होता है.
 
 

8.सोलर और विंड एनर्जी के चलते बढ़ेगी और मांग

सोलर और विंड एनर्जी के चलते बढ़ेगी और मांग
8

सोलर एनर्जी से जिंक की वैश्विक मांग 43 प्रतिशत बढ़ जाएगी और 2030 तक विंड एनर्जी क्षेत्र से इस धातु की मांग दोगुनी हो जाएगी जो सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी. तो आप सोना-चांदी के अलावा जिंक में भी निवेश के विकल्प देख सकते हैं.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य बाजार को रूझानों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. निवेश संबंधी जानकारी के लिए मार्केट स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें क्योंकि इसमें जोखिम बहुत है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

