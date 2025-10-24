सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

3 . 24 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹12,507 प्रति ग्राम है

अगस्त की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. सितंबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक, भारत में सोने की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है. सितंबर के अंत में सोने की कीमत ₹342,896 प्रति औंस (24 कैरेट) तक पहुंच गई थी, जो कि महीने की उच्चतम कीमत थी .अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹1,27,500 प्रति 10 ग्राम (MCX दिसंबर अनुबंध) तक पहुँच गई, जो एक नया रिकॉर्ड था. हालांकि, 23 अक्टूबर को कीमतों में गिरावट आई और 24 अक्टूबर को सोने की कीमत ₹12,507 प्रति ग्राम (24 कैरेट) तक पहुँच गई.