Sucess Story: 60 हजार लोन लेके शुरू किया सफर! आज सालाना ₹3.5 लाख का टर्नओवर, जानिए ‘लखपति दीदी' की कामयाबी का मंत्र

1 . महिलाएं खुद के काम पर दे रही जोर

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गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए अक्सर कमाई के मौके सीमित माने जाते हैं. घर, खेत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपना बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता. लेकिन छत्तीसगढ़ की एक महिला ने दिखा दिया कि अगर सही योजना और हिम्मत हो, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है.

सिर्फ ₹60 हजार के लोन से शुरू हुआ एक छोटा काम आज लाखों के कारोबार में बदल चुका है. खास बात यह है कि इस सफलता ने सिर्फ एक परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं बदली, बल्कि आसपास की महिलाओं के सोचने का तरीका भी बदल दिया है. अब गांवों में महिलाएं नौकरी के इंतजार से ज्यादा खुद का काम शुरू करने पर ध्यान देने लगी हैं. (फोटो एआई)

