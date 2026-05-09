सिर्फ 2,000 से शुरू किया था इस खास चीज का बिजनेस, अब लाखों में हो रही कमाई!

3 . साल 2013 में शुरू किया था ये बिजनेस

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साल 2013 में, जब रोशनी महज 19 वर्ष की थीं और कॉलेज के पहले साल में थीं, उन्होंने अपने इस हुनर को व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया. उनके पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपये से शुरुआत की. इन पैसों से उन्होंने फैब्रिक ग्लू और कुछ पैकिंग बॉक्स खरीदे. कच्चे माल के लिए उन्होंने स्थानीय दर्जियों से संपर्क किया और उनसे बचे हुए कपड़ों के टुकड़े मुफ्त में इकट्ठा करना शुरू किया.