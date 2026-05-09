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सिर्फ 2,000 से शुरू किया था इस खास चीज का बिजनेस, अब लाखों में हो रही कमाई!

सिर्फ 2,000 से शुरू किया था इस खास चीज का बिजनेस, अब लाखों में हो रही कमाई!

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बिजनेस

सिर्फ 2,000 से शुरू किया था इस खास चीज का बिजनेस, अब लाखों में हो रही कमाई!

आज के दौर में जहां स्टार्टअप्स के लिए करोड़ों की फंडिंग की बात होती है, वहीं अहमदाबाद की रोशनी जतिन मिस्त्री ने एक अलग ही मिसाल पेश की है.

Gaurav Barar | May 09, 2026, 01:57 PM IST

1.दो हजार रुपये की पूंजी से खड़ा किया साम्राज्य!

दो हजार रुपये की पूंजी से खड़ा किया साम्राज्य!
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अहमदाबाद की रोशनी जतिन मिस्त्री की कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं. रोशनी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास हुनर और उसे निखारने का जुनून है, तो महज 2,000 रुपये की पूंजी से भी लाखों का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है. (All Image Source- Insta/Cats & Bows)

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2.बचपन का शौक बना शुरुआत की वजह

बचपन का शौक बना शुरुआत की वजह
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रोशनी के भीतर का कलाकार बचपन में ही अंगड़ाइयां लेने लगा था. जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब रोशनी अपनी मां की पुरानी साड़ियों को काटकर गुड़ियों के कपड़े बनाया करती थीं. उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कतरनों से खेलने का यह शौक एक दिन उन्हें कैट्स एंड बोज (Cats & Bows) जैसी सफल कंपनी का मालिक बना देगा. 

3.साल 2013 में शुरू किया था ये बिजनेस

साल 2013 में शुरू किया था ये बिजनेस
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साल 2013 में, जब रोशनी महज 19 वर्ष की थीं और कॉलेज के पहले साल में थीं, उन्होंने अपने इस हुनर को व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया. उनके पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपये से शुरुआत की. इन पैसों से उन्होंने फैब्रिक ग्लू और कुछ पैकिंग बॉक्स खरीदे. कच्चे माल के लिए उन्होंने स्थानीय दर्जियों से संपर्क किया और उनसे बचे हुए कपड़ों के टुकड़े मुफ्त में इकट्ठा करना शुरू किया.

4.ब्रांड का उदय

ब्रांड का उदय
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शुरुआती दिनों में, जब इंस्टाग्राम आज की तरह हावी नहीं था, रोशनी ने फेसबुक और स्थानीय प्रदर्शनियों के जरिए अपने हैंडमेड हेयर बो बेचना शुरू किया. 2018 में उन्होंने अपने व्यवसाय को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कराया. 
 

TRENDING NOW

5.एनवायर्नमेंटल साइंस में की है बीएससी

एनवायर्नमेंटल साइंस में की है बीएससी
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रोशनी ने एनवायर्नमेंटल साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल की थी. पढ़ाई के बाद उनके सामने कॉर्पोरेट नौकरी का विकल्प था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वह 10 घंटे की बंदिशों वाली नौकरी के लिए नहीं बनी हैं. 
 

6.वेबसाइट लॉन्च साबित हुए टर्निंग पॉइंट

वेबसाइट लॉन्च साबित हुए टर्निंग पॉइंट
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उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा अपने ब्रांड को विस्तार देने में लगा दी. 2013 से 2020 के बीच, उन्होंने केवल सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से 15,000 से अधिक ग्राहकों को संतुष्ट किया. 2021 में अपनी वेबसाइट लॉन्च करना उनके बिजनेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे उन्हें वैश्विक पहचान मिली.

7.टीम में पांच महिलाएं

टीम में पांच महिलाएं
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आज रोशनी की टीम में पांच महिलाएं शामिल हैं, जो हर उत्पाद को पूरी बारीकी से अपने हाथों से तैयार करती हैं. उनके उत्पादों की लिस्ट में अब केवल हेयर बो ही नहीं, बल्कि प्रीमियम हेडबैंड, क्लॉ क्लिप, हेयर टाई और बो चार्म्स भी शामिल हैं. 

8.अपनी मार्केटिंग खुद ही की

अपनी मार्केटिंग खुद ही की
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रोशनी ने अपनी मार्केटिंग के लिए किसी महंगी एजेंसी का सहारा नहीं लिया. उन्होंने खुद कंटेंट क्रिएशन और रील्स बनाना शुरू किया. आज उनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. सबसे खास बात यह है कि उनके 60% ग्राहक 'ऑर्गेनिक मार्केटिंग' के जरिए आते हैं, यानी विज्ञापन पर खर्च किए बिना लोग उनके काम को पसंद कर उनके पास खिंचे चले आते हैं. 

9.कितना कमाती है ये कंपनी?

कितना कमाती है ये कंपनी?
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कैट्स एंड बोज की वित्तीय प्रगति किसी प्रेरणा से कम नहीं है. 2023 में 50 लाख रुपये का सालाना रेवेन्यू, 2024 में 62 लाख रुपये की कमाई और अब 2026 में 80 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त करने की तैयारी कर रही हैं. 
 

10.विदेशों में भी अपनी धाक जमा रहे ये प्रोडेक्टस

विदेशों में भी अपनी धाक जमा रहे ये प्रोडेक्टस
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आज रोशनी के उत्पाद केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों में भी अपनी धाक जमा रहे हैं. उनके ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत 28% रिपीट कस्टमर रेट है, जो ग्राहकों के भरोसे को दर्शाती है. ईको-फ्रेंडली पैकेजिंग और प्रीमियम क्वालिटी के दम पर रोशनी अब एक घरेलू बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनाने की राह पर अग्रसर हैं.

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