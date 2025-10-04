क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच
कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी
कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई
PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर
Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका
UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल
IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला
'कहां है भूत हम चुटकियों में भगा देंगे', ये कंपनी भूतों को भगाने का लेती है ठेका, चार्ज करती है इतना पैसा
UP के इस शहर में प्लॉट ले रखा है, लेकिन घर नहीं बनाया तो छिन जाएगी जमीन, यहां पढ़ लें नया नियम
डीएनए मनी
सुमित तिवारी | Oct 04, 2025, 09:27 PM IST
1.फूड और बेकरी का बिजनेस
अगर आप कम पैसा लगाकर काम स्टार्ट करना चाहते है तो होममेड फूड का बिजनेस सबसे बढ़िया है. या फिर आप अपने घर पर बेकरी भी खोल सकते है जिसमें अचार और केक भी बना सकते हैं.
2.अगरबत्ती का बिजनेस
ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लागत बहुत कम आती है. आप 20 से 30 हजार रुपये की नौकरी छोड़कर इसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं. इसके लिए आपको छोटी मशीन और कच्चा माल लेना होगा.
3.वेडिंग प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट
आज के समय पर लोग अपनी शादी, पार्टी या इवेंट्स को भी यादगार बनाना चाहते हैं. ऐसे में आप छोटे इवेंट्स से शुरू कर सकते हैं और साथ ही आपको वेंडर्स के साथ नेटवर्क भी बनाना होगा.
4.फिटनेस और योगा
आज के दौर में लोग अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं. जिसके लिए वो योगा या जिम ज्वाइन करते हैं ऐसे में आप भी अपनी इनकम का जरिए फिटनेस या योगा क्लास को बना सकते है.
5.स्टेशनरी की दुकान
स्कूल-कॉलेज, और किसी भी दफ्तर बाहर केवल आप स्टेशनरी और मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान खोल लेंगे तो भी आपकी कमाई पक्का है.