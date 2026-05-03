सिर्फ 200 रुपये का निवेश और रिटायरमेंट के बाद 6 लाख रु महीना पेंशन पाओ! जानिए पूरा फॉर्मूला

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Gaurav Barar | May 03, 2026, 10:03 AM IST
1.बनिए एक स्मार्ट निवेशक
अक्सर कहा जाता है कि जीनियस लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को 'अलग तरीके' से करते हैं. निवेश की दुनिया में भी यही बात लागू होती है. एक आम निवेशक और एक स्मार्ट निवेशक के बीच का अंतर सिर्फ उनके सोचने के तरीके और अनुशासन का होता है.
2.रोजाना 200 की बचत और लाखों की पेंशन
अगर आप आज से मात्र ₹200 रोज (यानी ₹6000 महीना) बचाना शुरू करते हैं, तो यह छोटी सी रकम आपको रिटायरमेंट के बाद ₹6 लाख महीना की पेंशन दिला सकती है. आइए समझते हैं इस जादुई गणित को.
3.आम निवेशक बनाम स्मार्ट निवेशक
मान लीजिए एक आम निवेशक हर महीने ₹6,000 की म्यूचुअल फंड SIP शुरू करता है और इसे 30 साल तक लगातार चलाता है. 15% के औसत रिटर्न के हिसाब से 30 साल बाद उसके पास लगभग ₹4.20 करोड़ जमा होंगे. यह एक बड़ी रकम है, लेकिन एक 'स्मार्ट निवेशक' इससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकता है. स्मार्ट निवेशक अपनी SIP की रकम को हर साल अपनी बढ़ती इनकम के साथ थोड़ा-थोड़ा बढ़ाता है, जिसे 'SIP Step-up' कहते हैं.
4.₹4 करोड़ नहीं, सीधे ₹9 करोड़!
ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ पंकज मठपाल और निवेश एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग हर साल अपनी SIP बढ़ाना भूल जाते हैं. अगर आप अपनी ₹6,000 की SIP में हर साल सिर्फ 10% की बढ़ोतरी करते हैं, तो 30 साल बाद आपकी जमा पूंजी ₹4.20 करोड़ नहीं, बल्कि ₹9.01 करोड़ हो जाएगी. सोचिए, सिर्फ 10% सालाना इजाफा आपके फंड को दोगुने से भी ज्यादा कर देता है. यही है कंपाउंडिंग और अनुशासन की ताकत.
5.रिटायरमेंट के बाद ₹6 लाख महीना कैसे मिलेगा?
अब सवाल यह है कि ₹9 करोड़ का फंड तो बन गया, लेकिन इससे पेंशन कैसे मिलेगी? यहां काम आता है SWP. रिटायरमेंट के बाद (60 की उम्र में) आप अपना यह ₹9 करोड़ का फंड एक SWP प्लान में डाल सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज के ₹50,000 की कीमत 30 साल बाद (8% महंगाई दर के साथ) लगभग ₹5 लाख के बराबर होगी. इसलिए, ₹6 लाख महीना एक सुरक्षित और शानदार पेंशन मानी जाएगी.
6.SWP से कमाई
अगर आपके ₹9 करोड़ के फंड पर आपको सालाना 7-8% का रिटर्न मिलता रहे, तो आप अगले 25 सालों तक (85 की उम्र तक) हर महीने ₹6 लाख निकाल सकते हैं.
7.बैकअप फंड भी रहेगा
इतना पैसा निकालने के बाद भी, अंत में आपके पास लगभग ₹2.64 करोड़ का एक इमरजेंसी फंड बचा रहेगा, जो किसी भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में काम आ सकता है.
8.आपको अभी क्या करना चाहिए?
इंतजार न करें, अगर आपकी उम्र 30 साल है, तो आज ही ₹6,000 की SIP शुरू करें. अपनी बैंक या ऐप में 'Annual Step-up' का विकल्प चुनें. हर साल 10% निवेश बढ़ाना आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य बदल देगा. बाजार ऊपर जाए या नीचे, अपनी SIP को बीच में न रोकें.
9.सही तरीके से बढ़ाते रहें निवेश
जीनियस निवेश का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि यह है कि आप कम पैसे से शुरुआत करके उसे सही तरीके से बढ़ाते रहें. आज की ₹200 की बचत आपके कल के ₹6 लाख बन सकते हैं.
10.डिस्क्लेमर:
यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.