सिर्फ 200 रुपये का निवेश और रिटायरमेंट के बाद 6 लाख रु महीना पेंशन पाओ! जानिए पूरा फॉर्मूला

5 . रिटायरमेंट के बाद ₹6 लाख महीना कैसे मिलेगा?

5

अब सवाल यह है कि ₹9 करोड़ का फंड तो बन गया, लेकिन इससे पेंशन कैसे मिलेगी? यहां काम आता है SWP. रिटायरमेंट के बाद (60 की उम्र में) आप अपना यह ₹9 करोड़ का फंड एक SWP प्लान में डाल सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज के ₹50,000 की कीमत 30 साल बाद (8% महंगाई दर के साथ) लगभग ₹5 लाख के बराबर होगी. इसलिए, ₹6 लाख महीना एक सुरक्षित और शानदार पेंशन मानी जाएगी.