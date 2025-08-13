18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

5 . Tax on Mutual Fund SIP Return

म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है. एक साल के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा, जो कि 20 प्रतिशत है. वहीं, एक साल के बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा, जो 12.5 प्रतिशत है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको साल के 1.25 लाख तक के रिटर्न पर टैक्स नहीं देना पड़ता है.