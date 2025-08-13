Twitter
ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

'देश के सैनिक कुर्बान होते और हम...' Asia Cup 2025 में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर हरभजन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

संस्कृत के इस मुस्लिम उस्ताद ने तोड़ी धर्म की दीवारें, 26 साल से पढ़ा रहे देववाणी

Ketu Surya Yuti 2025: केतु और सूर्य की युति से बढ़ जाएगी इन राशियों के लोगों की मुश्किल, बीमारी के साथ ही होगी धनहानि

इस राज्य में निकली लेक्चरर और कोच के पदों के लिए बंपर वैकेंसी, जानें किस सब्जेक्ट के लिए कितना पद

'चौकीदार चोर है' से 'वोट चोर सरकार' तक...कांग्रेस के नारों को क्यों नहीं मिलता जनता का साथ

18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

SIP Calculation: आगर आप 35 साल के हो गए हैं और अभी तक आपने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की है तो भी आप 3 करोड़ तक का फंड अपने रिटायरमेंट के लिए जुटा सकते हैं. इसके लिए 18-12-25 का फॉर्मूला आपकी मदद कर सकता है.

Kusum Lata | Aug 13, 2025, 04:20 PM IST

1.SIP for wealth Building

SIP for wealth Building
1

अगर आप अपने रिटायरमेंट के फंड बनाना चाहते हैं तो आप SIP में निवेश करना शुरू कर सकते हैं. SIP में निवेश के लिए आपको अपने बजट के हिसाब से हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाना होगा. इतना कि आप पर आर्थिक दबाव भी न पड़े और आपका निवेश भी हो जाए. SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान जिसकी मदद से हर महीने की छोटी बचत आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.

2.What is 18-12-25 Formula

What is 18-12-25 Formula
2

18-12-25 फॉर्मूले में 18 का मतलब है 18 हजार. 12 का मतलब है 12 महीने और 25 का मतलब है 25 साल. यानी 25 साल तक आपको साल के 12 महीने 18-18 हजार रुपये SIP में लगाना होगा. यह स्मार्ट इनवेस्टमेंट का सिंपल गणित है जिसकी मदद से आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बिल्ड कर सकते हैं. इस फॉर्मूले के तहत आप 25 साल में 54 लाख रुपये SIP में निवेश करेंगे.

3.Return in 18-12-25 Formula- 12% Return

Return in 18-12-25 Formula- 12% Return
3

म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मार्केट पर निर्भर करती है. हालांकि, औसतन 8 से 12 प्रतिशत का रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाता है. 12 प्रतिशत के एनुअलाइज़्ड रिटर्न के हिसाब से 54 लाख के निवेश पर आपको 2 करोड़ 52 लाख 39 हजार का रिटर्न मिलेगा. यानी 25 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 3 करोड़ 6 लाख रुपये से थोड़ा ज्यादा.

4.Return in 18-12-25 Formula- 10% Return

Return in 18-12-25 Formula- 10% Return
4

10 प्रतिशत के एनुअलाइज़्ड रिटर्न के हिसाब से 54 लाख रुपये के निवेश पर 25 साल में आपको 1 करोड़ 69 लाख 76 हजार का रिटर्न मिलेगा. यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2 करोड़ 23 लाख 76 हजार रुपये का.

5.Tax on Mutual Fund SIP Return

Tax on Mutual Fund SIP Return
5

म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है. एक साल के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा, जो कि 20 प्रतिशत है. वहीं, एक साल के बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा, जो 12.5 प्रतिशत है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको साल के 1.25 लाख तक के रिटर्न पर टैक्स नहीं देना पड़ता है.

