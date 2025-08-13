18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?
डीएनए मनी
Kusum Lata | Aug 13, 2025, 04:20 PM IST
1.SIP for wealth Building
अगर आप अपने रिटायरमेंट के फंड बनाना चाहते हैं तो आप SIP में निवेश करना शुरू कर सकते हैं. SIP में निवेश के लिए आपको अपने बजट के हिसाब से हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाना होगा. इतना कि आप पर आर्थिक दबाव भी न पड़े और आपका निवेश भी हो जाए. SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान जिसकी मदद से हर महीने की छोटी बचत आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.
2.What is 18-12-25 Formula
18-12-25 फॉर्मूले में 18 का मतलब है 18 हजार. 12 का मतलब है 12 महीने और 25 का मतलब है 25 साल. यानी 25 साल तक आपको साल के 12 महीने 18-18 हजार रुपये SIP में लगाना होगा. यह स्मार्ट इनवेस्टमेंट का सिंपल गणित है जिसकी मदद से आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बिल्ड कर सकते हैं. इस फॉर्मूले के तहत आप 25 साल में 54 लाख रुपये SIP में निवेश करेंगे.
3.Return in 18-12-25 Formula- 12% Return
म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मार्केट पर निर्भर करती है. हालांकि, औसतन 8 से 12 प्रतिशत का रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाता है. 12 प्रतिशत के एनुअलाइज़्ड रिटर्न के हिसाब से 54 लाख के निवेश पर आपको 2 करोड़ 52 लाख 39 हजार का रिटर्न मिलेगा. यानी 25 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 3 करोड़ 6 लाख रुपये से थोड़ा ज्यादा.
4.Return in 18-12-25 Formula- 10% Return
10 प्रतिशत के एनुअलाइज़्ड रिटर्न के हिसाब से 54 लाख रुपये के निवेश पर 25 साल में आपको 1 करोड़ 69 लाख 76 हजार का रिटर्न मिलेगा. यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2 करोड़ 23 लाख 76 हजार रुपये का.
5.Tax on Mutual Fund SIP Return
म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है. एक साल के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा, जो कि 20 प्रतिशत है. वहीं, एक साल के बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा, जो 12.5 प्रतिशत है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको साल के 1.25 लाख तक के रिटर्न पर टैक्स नहीं देना पड़ता है.