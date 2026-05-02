SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP, जानिए 10, 20 और 30 लाख बनने में कितना लगेगा वक्त

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Kusum Lata | May 02, 2026, 01:38 PM IST
1.क्या है होता है SIP?
SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान. यह म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का एक तरीका है. SIP के जरिए हर महीने एक रकम आप इनवेस्ट करते हैं. यह प्लान सैलरीड लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जो एक बार में बहुत पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन हर महीने एक छोटी बचत कर सकते हैं. SIP में आप कम से कम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं. कुछ म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपये की SIP भी की जा सकती है. फोटो- कैन्वा
2.₹1000 SIP से 10 लाख बनने में कितना समय लगेगा?
Mutual Funds में औसत 10-12 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिलता है. ये कैल्कुलेशन हम 12 प्रतिशत के रिटर्न के हिसाब से बता रहे हैं. 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से 1000 रुपये की SIP 21 साल में 10 लाख का फंड बनेगी. 21 साल में आप 2 लाख 52 हजार रुपये निवेश करेंगे. 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से इस निवेश पर आपको 7 लाख 91 हजार का रिटर्न मिलेगा. यानी 21 साल में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा- 10 लाख 43 हजार रुपये का. फोटो- कैन्वा
3.₹1000 SIP से 20 लाख बनने में कितना समय लगेगा?
12 प्रतिशत सालाना रिटर्न के हिसाब से 1000 की SIP को 20 लाख बनने में 27 साल लगेंगे. इतने साल में आपका निवेश होगा 3 लाख 24 हजार रुपये का. रिटर्न बनेगा 18 लाख 36 हजार रुपये का. आपका फंड होगा- 21 लाख 62 हजार रुपये का. फोटो- कैन्वा
4.₹1000 SIP से 30 लाख बनने में कितना समय लगेगा?
12 प्रतिशत सालाना रिटर्न के हिसाब से 1000 रुपये की SIP से 30 लाख रुपये बनाने में 30 साल का वक्त लगेगा. इतने वक्त में आप 3 लाख 60 हजार रुपये निवेश करेंगे. 27 लाख 20 हजार रुपये का रिटर्न बनेगा. यानी आपका म्यूचुअल फंड 30 लाख 80 हजार रुपये का बन जाएगा. फोटो- कैन्वा
5.क्या ₹1000 SIP से 40-50 लाख भी बन सकते हैं?
इसका जवाब है हां. 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से इस SIP से 40 लाख बनने में 37 साल और 50 लाख बनने में 39 साल लग जाएंगे. भारत में नौकरीपेशा कर्मचारियों की औसत वर्किंग लाइफ 35 से 40 साल की होती है. यानी 1000 रुपये की SIP से 40-50 लाख का फंड बनाने के लिए आपको नौकरी शुरू करते ही SIP शुरू करनी होगी और रिटायरमेंट तक पूरे अनुशासन के साथ उसमें पैसे लगाने होंगे. फोटो- कैन्वा
6.SIP में चलता है कम्पाउंडिंग का जादू
म्यूचुअल फंड्स SIP में कम्पाउंडिंग का फायदा मिलता है. कम्पाउंडिंग का मतलब है आपके निवेश पर शुरुआती सालों में आपकी जो कमाई होगी, हर बीतते साल के साथ उस कमाई से और कमाई होगी. जितने ज्यादा समय तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में रहेगा उतना बड़ा फंड बनेगा. फोटो- कैन्वा
7.SIP Return पर पड़ता है मार्केट का असर
म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिम के अंतर्गत आता है. बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर म्यूचुअल फंड्स निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न पर पड़ता है. इसलिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें. फोटो- कैन्वा