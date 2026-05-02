SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP, जानिए 10, 20 और 30 लाख बनने में कितना लगेगा वक्त

2 . ₹1000 SIP से 10 लाख बनने में कितना समय लगेगा?

2

Mutual Funds में औसत 10-12 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिलता है. ये कैल्कुलेशन हम 12 प्रतिशत के रिटर्न के हिसाब से बता रहे हैं. 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से 1000 रुपये की SIP 21 साल में 10 लाख का फंड बनेगी. 21 साल में आप 2 लाख 52 हजार रुपये निवेश करेंगे. 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से इस निवेश पर आपको 7 लाख 91 हजार का रिटर्न मिलेगा. यानी 21 साल में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा- 10 लाख 43 हजार रुपये का. फोटो- कैन्वा