चांदी ने पकड़ी ऐसी रफ्तार कि Apple, Google और Microsoft भी छूटे पीछे, देखें टॉप 10 वैल्यूएबल एसेट की लिस्ट

1 . चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी

पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. फ्यूचर मार्केट में एक औंस चांदी 71 डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जो निवेशकों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है.साल 2025 में अब तक चांदी करीब 150 प्रतिशत तक उछल चुकी है. इस उछाल ने चांदी को केवल एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प बना दिया है.

