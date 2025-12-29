FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

चांदी ने पकड़ी ऐसी रफ्तार कि Apple, Google और Microsoft भी छूटे पीछे, देखें टॉप 10 वैल्यूएबल एसेट की लिस्ट

वैश्विक बाजार में इस समय चांदी सुर्खियों में है. तेज उछाल के दम पर चांदी ने दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है. गोल्ड और एनवीडिया (NVIDIA) के बाद चांदी अब दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान एसेट बन चुकी है.

राजा राम | Dec 29, 2025, 05:59 PM IST

1.चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी

चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी
1

पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. फ्यूचर मार्केट में एक औंस चांदी 71 डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जो निवेशकों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है.साल 2025 में अब तक चांदी करीब 150 प्रतिशत तक उछल चुकी है. इस उछाल ने चांदी को केवल एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प बना दिया है. 
 

2.गोल्ड पहले स्थान पर बना हुआ है

गोल्ड पहले स्थान पर बना हुआ है
2

मार्केट कैप के लिहाज से गोल्ड पहले स्थान पर बना हुआ है. दुनिया की सबसे पुरानी और भरोसेमंद एसेट मानी जाने वाली सोने की कीमत अब भी निवेशकों की पहली पसंद है.
 

3.एनवीडिया

एनवीडिया
3

दूसरे नंबर पर चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया मौजूद है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर की मांग ने एनवीडिया को टॉप एसेट्स की लिस्ट में ऊंचा स्थान दिलाया है. 
 

4.एप्पल

एप्पल
4

तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी चांदी ने एप्पल को पछाड़ दिया है.  एप्पल अब चौथे नंबर पर खिसक गई है, जिसका मार्केट कैप करीब 4.02 ट्रिलियन डॉलर है. 

5.गूगल और माइक्रोसॉफ्ट

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट
5

पांचवें स्थान पर अल्फाबेट यानी गूगल की पैरेंट कंपनी है, जबकि छठे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट बनी हुई है. दोनों टेक दिग्गजों के बावजूद चांदी आगे निकल चुकी है. 
 

6.अमेजन

अमेजन
6

सातवें पायदान पर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन मौजूद है, जो लगातार ग्लोबल मार्केट में मजबूत स्थिति बनाए हुए है. 

7.क्रिप्टोकरेंसी

क्रिप्टोकरेंसी
7

आठवें नंबर पर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन है, जिसने उतार-चढ़ाव के बावजूद टॉप 10 एसेट्स में अपनी जगह बरकरार रखी है.

8.मेटा प्लेटफॉर्म्स और दसवें नंबर पर ब्रॉडकॉम

मेटा प्लेटफॉर्म्स और दसवें नंबर पर ब्रॉडकॉम
8

नौवें स्थान पर मेटा प्लेटफॉर्म्स और दसवें नंबर पर ब्रॉडकॉम शामिल हैं, जो टेक सेक्टर की मजबूत कंपनियों में गिनी जाती हैं. 

9.ग्लोबल अनिश्चितता

ग्लोबल अनिश्चितता
9

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और ग्लोबल अनिश्चितता के कारण निवेशक चांदी और गोल्ड जैसी सुरक्षित एसेट्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. 

Disclaimer: एसेट्स की वैल्यू बाजार की चाल, निवेशकों की मांग और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है. 

