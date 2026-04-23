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बिजनेस

फैमिली बिजनेस ठुकराकर खड़ा कर दिया 17 हजार करोड़ का कारोबार, हर घर में चाव से खाते हैं लोग उनकी कंपनी का सामान

भारत के पॉपुलर नमकीन ब्रांड बीकाजी के फाउंडर शिव रतन अग्रवाल नहीं रहे. चेन्नई में अचानक तबीयत खराब होने के बाद 75 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा. वह हल्दीराम परिवार के सदस्य थे, हालांकि फैमिली बिजनेस छोड़कर उन्होंने अपना अलग ब्रांड बनाया.

Kusum Lata | Apr 23, 2026, 03:54 PM IST

1.कौन थे शिव रतन अग्रवाल

कौन थे शिव रतन अग्रवाल
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शिव रतन अग्रवाल बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर थे. हल्दीराम नमकीन के फाउंडर गंगाबिशन हल्दीराम भुजियावाला के पोते थे. केवल आठवीं तक पढ़े शिव रतन अग्रवाल 1986 में फैमिली बिजनेस से अलग हो गए थे.
 

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2.कैसे हुई बीकाजी की शुरुआत?

कैसे हुई बीकाजी की शुरुआत?
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फैमिली बिजनेस से अलग होने के बाद शिव रतन अग्रवाल ने शिवदीप प्रोडक्ट्स की शुरुआत की. साल 1993 में उन्होंने बीकाजी की शुरुआत की. अपने ब्रांड का नाम उन्होंने बीकानेर शहर को बसाने वाले राव बीका के नाम पर रखा. बीकाजी ब्रांड बनाने के पीछे शिव रतन अग्रवाल का मकसद बीकानेर के स्वाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था. नवंबर 2022 में शिव रतन अग्रवाल ने बीकाजी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया था. 
 

3.कितनी बड़ी कंपनी है बीकाजी

कितनी बड़ी कंपनी है बीकाजी
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हल्दीराम के बाद बीकाजी भारत का दूसरा सबसे पॉपुलर नमकीन ब्रांड है. बीकाजी का मार्केट कैप लगभग 17,318 करोड़ रुपये का है. बीकाजी की ब्रांड वैल्यू का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं.

4.अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए शिव रतन अग्रवाल

अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए शिव रतन अग्रवाल
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17 हजार करोड़ के बीकाजी एम्पायर के अलावा शिव रतन अग्रवाल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी छोड़ गए हैं. फोर्ब्स बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर यानी 13 हजार करोड़ से ज्यादा की है. 

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5.शिव रतन अग्रवाल के परिवार में कौन-कौन?

शिव रतन अग्रवाल के परिवार में कौन-कौन?
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शिव रतन अग्रवाल के परिवार में उनकी पत्नी और उनके बेटे दीपक अग्रवाल हैं. उनकी पत्नी की हाल ही में बाइपास सर्जरी हुई थी. अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ चेन्नई में ही थे. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली. 
 

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