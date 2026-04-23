फैमिली बिजनेस ठुकराकर खड़ा कर दिया 17 हजार करोड़ का कारोबार, हर घर में चाव से खाते हैं लोग उनकी कंपनी का सामान

2 . कैसे हुई बीकाजी की शुरुआत?

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फैमिली बिजनेस से अलग होने के बाद शिव रतन अग्रवाल ने शिवदीप प्रोडक्ट्स की शुरुआत की. साल 1993 में उन्होंने बीकाजी की शुरुआत की. अपने ब्रांड का नाम उन्होंने बीकानेर शहर को बसाने वाले राव बीका के नाम पर रखा. बीकाजी ब्रांड बनाने के पीछे शिव रतन अग्रवाल का मकसद बीकानेर के स्वाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था. नवंबर 2022 में शिव रतन अग्रवाल ने बीकाजी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया था.

