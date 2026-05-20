विदेश में पढ़ाई कर भारत में बनाया बड़ा बिजनेस, जानें Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल की सफलता की कहानी

2 . अनुपम मित्तल ने क्या बताई छंटनी की वजह?

2

उन्होंने कहा कि आज कई टेक कंपनियां मुनाफे में होने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं क्योंकि तकनीक तेजी से काम करने लगी है. मित्तल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ओरेकल की छंटनी इसलिए नहीं हुई क्योंकि कंपनी डूब रही थी बल्कि इसलिए हुई क्योंकि काम करने का तरीका बदल रहा है. उन्होंने आमतौर पर लोगों को दिए जाने वाले सलाह की भी आलोचना की कि नौकरी जाने के बाद लोगों को स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर इंसान फाउंडर बनने के लिए नहीं होता. बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है और इसकी सक्सेस रेट भी काफी कम है.

(Image Credit: Social Media)