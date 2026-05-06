रोज 20 रुपये बचाकर बन सकते हैं लखपति! जानिए इस सुपरहिट फिक्स ब्याज वाली सरकारी स्कीम के बारे में

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Gaurav Barar | May 06, 2026, 01:25 PM IST
1.हर कोई अपने भविष्य को करना चाहता है सुरक्षित
आज के समय में हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन निवेश के भारी-भरकम नाम सुनकर अक्सर आम आदमी पीछे हट जाता है. मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे बड़ी रकम एक साथ जमा नहीं कर पाते.
2.कमाल की है भारतीय स्टेट बैंक की ये स्कीम
अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं और एक सुरक्षित, गारंटीड और छोटी बचत वाली योजना की तलाश में हैं, तो देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का डर नहीं सताता और आपको एक तय समय के बाद फिक्स रिटर्न की गारंटी मिलती है.
3.मात्र ₹610 से लखपति बनने का सफर
जरा सोचिए, क्या ₹610 में आजकल कुछ आता है? एक सामान्य परिवार के महीने भर के चाय-नाश्ते का खर्च भी इससे कहीं ज्यादा होता है. लेकिन अगर आप इसी मामूली रकम को अनुशासन के साथ हर महीने निवेश करना शुरू करें, तो आप ₹1,00,000 का फंड खड़ा कर सकते हैं.
4.छोटी-छोटी बचत करने वालों के लिए बड़े मौका
एसबीआई की आरडी स्कीम के तहत यदि आप 10 साल की अवधि के लिए हर महीने ₹610 जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर ब्याज जोड़कर आपके पास लगभग ₹1,00,000 की मोटी रकम इकट्ठा हो जाएगी. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपनी छोटी-छोटी बचत को बड़ी पूंजी में बदलना चाहते हैं.
5.फिक्स ब्याज और सुरक्षा की गारंटी
SBI की इस स्कीम की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी ब्याज दरें और सुरक्षा है. वर्तमान में बैंक अलग-अलग अवधियों के लिए आकर्षक ब्याज दरें प्रदान कर रहा है. सामान्य नागरिकों के लिए यह दर 6.5% से 7% के आसपास रहती है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% का अतिरिक्त लाभ मिलता है.
6.जोखिम से बचना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए
यह एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करती है, इसलिए खाते खुलवाते समय जो ब्याज दर तय हो जाती है, वह पूरी अवधि के दौरान वैसी ही रहती है, चाहे बाजार में ब्याज दरें कम ही क्यों न हो जाएं. यह उन निवेशकों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो जोखिम से बचना चाहते हैं.
7.आरडी स्कीम के अन्य फायदे
एसबीआई आरडी की फ्लेक्सिबिलिटी इसे अन्य स्कीमों से अलग बनाती है. आप मात्र ₹100 से भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं और इसे ₹10 के गुणक में कितना भी बढ़ा सकते हैं. इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.
8.लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी
इसके अलावा, अगर आपको बीच में अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी जमा राशि पर लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी ले सकते हैं. बैंक आपको आपकी जमा राशि का 90% तक लोन देने की सुविधा देता है, जिससे आपको अपनी स्कीम बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती.
9.किसे करना चाहिए इसमें निवेश?
यह स्कीम उन युवाओं के लिए शानदार है जिन्होंने अभी नौकरी शुरू की है, या उन गृहिणियों के लिए जो घर के खर्च से थोड़ी-थोड़ी बचत करती हैं. बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या भविष्य की किसी बड़ी योजना के लिए यह एक पेन-लेस निवेश है. हर महीने ₹610 का बोझ आपकी जेब पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 साल बाद जब आपको ₹1 लाख का चेक मिलेगा, तो वह आपकी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा.
10.डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.