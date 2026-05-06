रोज 20 रुपये बचाकर बन सकते हैं लखपति! जानिए इस सुपरहिट फिक्स ब्याज वाली सरकारी स्कीम के बारे में

2 . कमाल की है भारतीय स्टेट बैंक की ये स्कीम

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अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं और एक सुरक्षित, गारंटीड और छोटी बचत वाली योजना की तलाश में हैं, तो देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का डर नहीं सताता और आपको एक तय समय के बाद फिक्स रिटर्न की गारंटी मिलती है.