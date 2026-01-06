कभी जेब में थे 12 रुपये 50 पैसे, आज कर्मचारियों को गिफ्ट करते हैं लग्जरी कार, जानिए सफलता की पूरी कहानी

5 . अनुभव लेने के बाद उन्होंने बाजार की बारीकियां समझीं

करीब 10 साल तक हीरे तराशने के काम में अनुभव लेने के बाद उन्होंने बाजार की बारीकियां समझीं. उन्हें एहसास हुआ कि इस उद्योग में सबसे बड़ी ताकत भरोसा और टीमवर्क है. साल 1984 में सावजी ढोलकिया ने अपने भाइयों के साथ मिलकर ‘Hari Krishna Exports’ की नींव रखी. धीरे-धीरे यह कंपनी वैश्विक हीरा बाजार में एक बड़ा नाम बन गई. आज उनका कारोबार 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का है और ‘KISNA’ ब्रांड दुनियाभर में जाना जाता है.

