कभी जेब में थे 12 रुपये 50 पैसे, आज कर्मचारियों को गिफ्ट करते हैं लग्जरी कार, जानिए सफलता की पूरी कहानी

राजा राम | Jan 06, 2026, 06:14 PM IST
1.कामयाबी की कहानी
दुनिया में कई कामयाबी की कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां इसलिए खास बन जाती हैं क्योंकि वे संघर्ष, धैर्य और संवेदना की मिसाल पेश करती हैं. सावजी ढोलकिया की कहानी भी ऐसी ही है, जो यह सिखाती है कि मजबूत इरादों के सामने हालात भी हार मान लेते हैं.
2.साधारण किसान परिवार से ताल्लुक
गुजरात के अमरेली जिले के दुधाला गांव में जन्मे सावजी ढोलकिया एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. आर्थिक तंगी के कारण उन्हें महज 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी. पांचवीं कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन हालात ने उन्हें वक्त से पहले जिम्मेदार बना दिया.
3.बेहतर भविष्य की तलाश में गांव छोड़ दिया
साल 1977 में उन्होंने बेहतर भविष्य की तलाश में गांव छोड़ दिया. जेब में सिर्फ 12 रुपये 50 पैसे थे. यही छोटी-सी रकम उनके संघर्ष भरे सफर की शुरुआत बनी. वे सूरत पहुंचे, जहां हीरा उद्योग में उन्होंने एक पॉलिशर के तौर पर काम शुरू किया.
4.मासिक आय सिर्फ 179 रुपये थी
शुरुआती दिनों में उनकी मासिक आय सिर्फ 179 रुपये थी. इसके बावजूद वे मेहनत के साथ बचत करना नहीं भूले. सीमित आमदनी में अनुशासन और धैर्य ने उनके भीतर एक उद्यमी की नींव रखी.
5.अनुभव लेने के बाद उन्होंने बाजार की बारीकियां समझीं
करीब 10 साल तक हीरे तराशने के काम में अनुभव लेने के बाद उन्होंने बाजार की बारीकियां समझीं. उन्हें एहसास हुआ कि इस उद्योग में सबसे बड़ी ताकत भरोसा और टीमवर्क है. साल 1984 में सावजी ढोलकिया ने अपने भाइयों के साथ मिलकर ‘Hari Krishna Exports’ की नींव रखी. धीरे-धीरे यह कंपनी वैश्विक हीरा बाजार में एक बड़ा नाम बन गई. आज उनका कारोबार 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का है और ‘KISNA’ ब्रांड दुनियाभर में जाना जाता है.
6.कर्मचारी सिर्फ संसाधन नहीं, परिवार होते हैं
सावजी ढोलकिया उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए जब उन्होंने दिवाली बोनस को नई पहचान दी. उन्होंने अपने कर्मचारियों को कारें, फ्लैट्स और ज्वैलरी गिफ्ट कर यह साबित किया कि कर्मचारी सिर्फ संसाधन नहीं, परिवार होते हैं.
7.कर्मचारियों को मर्सिडीज-बेंज जैसी लग्जरी गाड़ियां भेंट कीं
साल 2025 में भी उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और वर्षों से जुड़े कर्मचारियों को मर्सिडीज-बेंज जैसी लग्जरी गाड़ियां भेंट कीं. सावजी ढोलकिया कहते हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, असली हकदार वही हैं. यही सोच उन्हें एक सफल उद्योगपति के साथ-साथ एक महान इंसान बनाती है.