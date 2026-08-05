दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

बिजनेस
Jaya Pandey | Aug 05, 2026, 10:56 PM IST
1.दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज जल्द होगा इसके नाम
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का ताज फिलहाल दुबई की बुर्ज खलीफा के पास है. हालांकि, आने वाले दिनों में यह रिकॉर्ड सऊदी अरब के नाम हो सकता है. जेद्दा शहर में बन रहा JEC टॉवर तेजी से दुनिया की सबसे ऊंचा गगनचुंबी इमारत बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है. इस बिल्डिंग को जेद्दा इकोनॉमिक कंपनी टॉवर या जेद्दा टावर के नाम से भी जाना जाता है.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)
2.कौन हैं इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट?
हालिया अपडेट के मुताबिक, इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 430 मीटर तक पहुंच चुकी है और इस विशाल इमारत के पूरा होने में अब लगभग 570 मीटर की ऊंचाई ही बाकी है. इस बिल्डिंग की डिजाइन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने तैयार की है. जेद्दा टॉवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगी. इस बिल्डिंग के पूरा होने पर यह 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)
3.157 मंजिलों की होगी यह बिल्डिंग
इस प्रोजेक्ट को विकसित कर रही किंगडम होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद के अनुसार, टॉवर का निर्माण अब 107वीं मंजिल तक पहुंच चुका है. अब यह दुनिया की उन चुनिंदा इमारतों में शामिल हो गई है, जिन्होंने 100 से ज्यादा मंजिलों का आंकड़ा पार कर लिया है. प्लानिंग के मुताबिक, इस इमारत में कम से कम 157 मंजिलें होंगी. इसकी ऊंचाई अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (541 मीटर) से करीब 460 मीटर ज्यादा होगी.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)
4.जेद्दा टावर के किस फ्लोर पर क्या होगा?
जेद्दा टॉवर को सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं बल्कि एक वर्टिकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसकी निचली मंजिलों पर आधुनिक ऑफिस स्पेस होंगे. इनके ऊपर करीब 200 कमरों वाला एक लग्जरी होटल बनाया जाएगा. होटल के बाद सर्विस अपार्टमेंट, स्काई लॉबी और रिहायशी फ्लैट्स होंगे. इमारत में ऊपर की ओर जाते-जाते अपार्टमेंट का आकार और कीमत दोनों बढ़ते जाएंगे. इसके अलावा कई ऑब्जर्वेशन डेक, शानदार व्यूइंग पॉइंट और एक हेलीपैड भी होगा.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)
5.अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि है जेद्दा टावर
इस प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम थॉर्नटन टोमासेटी कंपनी संभाल रही है. कंपनी के अनुसार, जेद्दा टॉवर 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली मानव निर्मित संरचना होगी. इतनी ऊंचाई पर इमारत बनाना इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेज हवाओं का दबाव, इमारत का झूलना, भार का संतुलन और लंबे समय तक उसकी मजबूती बनाए रखना बेहद कठिन काम है. ऐसे में यह बिल्डिंग एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि है.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)