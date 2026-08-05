FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बेटे को क्रिकेट सिखाने के लिए पिता ने किराए पर ली थी जमीन, आज भारतीय जर्सी में गेंद और बैट से कर रहा दमदार प्रदर्शन

बेटे को क्रिकेट सिखाने के लिए पिता ने किराए पर ली थी जमीन, आज भारतीय जर्सी में गेंद और बैट से कर रहा दमदार प्रदर्शन

कभी बिना स्पाइक्स के करनी पड़ी थी गेंदबाज, पिता की जिद भी नहीं रोक पाई रास्ता; आज टीम इंडिया में मिला मौका

कभी बिना स्पाइक्स के करनी पड़ी थी गेंदबाज, पिता की जिद भी नहीं रोक पाई रास्ता; आज टीम इंडिया में मिला मौका

जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग

Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग

पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल

पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल

हिंदी न्यूज़Photos

बिजनेस

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

वो दिन दूर नहीं, जब दुबई के बुर्ज खलीफा के सिर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का ताज छिन जाएगा. सऊदी अरब की एक बिल्डिंग तेजी से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने की ओर बढ़ रही है, जानें कहां तक पहुंचा इसका कंस्ट्रक्शन और किस फ्लोर में क्या बनेगा...

Jaya Pandey | Aug 05, 2026, 10:56 PM IST

1.दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज जल्द होगा इसके नाम

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज जल्द होगा इसके नाम
1

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का ताज फिलहाल दुबई की बुर्ज खलीफा के पास है. हालांकि, आने वाले दिनों में यह रिकॉर्ड सऊदी अरब के नाम हो सकता है. जेद्दा शहर में बन रहा JEC टॉवर तेजी से दुनिया की सबसे ऊंचा गगनचुंबी इमारत बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है. इस बिल्डिंग को जेद्दा इकोनॉमिक कंपनी टॉवर या जेद्दा टावर के नाम से भी जाना जाता है. 
(Image Credit: Jeddah Economic Company)

Advertisement

2.कौन हैं इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट?

कौन हैं इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट?
2

हालिया अपडेट के मुताबिक, इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 430 मीटर तक पहुंच चुकी है और इस विशाल इमारत के पूरा होने में अब लगभग 570 मीटर की ऊंचाई ही बाकी है. इस बिल्डिंग की डिजाइन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने तैयार की है. जेद्दा टॉवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगी. इस बिल्डिंग के पूरा होने पर यह 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)

3.157 मंजिलों की होगी यह बिल्डिंग

157 मंजिलों की होगी यह बिल्डिंग
3

इस प्रोजेक्ट को विकसित कर रही किंगडम होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद के अनुसार, टॉवर का निर्माण अब 107वीं मंजिल तक पहुंच चुका है. अब यह दुनिया की उन चुनिंदा इमारतों में शामिल हो गई है, जिन्होंने 100 से ज्यादा मंजिलों का आंकड़ा पार कर लिया है. प्लानिंग के मुताबिक, इस इमारत में कम से कम 157 मंजिलें होंगी. इसकी ऊंचाई अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (541 मीटर) से करीब 460 मीटर ज्यादा होगी.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)

4.जेद्दा टावर के किस फ्लोर पर क्या होगा?

जेद्दा टावर के किस फ्लोर पर क्या होगा?
4

जेद्दा टॉवर को सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं बल्कि एक वर्टिकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसकी निचली मंजिलों पर आधुनिक ऑफिस स्पेस होंगे. इनके ऊपर करीब 200 कमरों वाला एक लग्जरी होटल बनाया जाएगा. होटल के बाद सर्विस अपार्टमेंट, स्काई लॉबी और रिहायशी फ्लैट्स होंगे. इमारत में ऊपर की ओर जाते-जाते अपार्टमेंट का आकार और कीमत दोनों बढ़ते जाएंगे. इसके अलावा कई ऑब्जर्वेशन डेक, शानदार व्यूइंग पॉइंट और एक हेलीपैड भी होगा.
(Image Credit: Jeddah Economic Company)

TRENDING NOW

5.अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि है जेद्दा टावर

अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि है जेद्दा टावर
5

इस प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम थॉर्नटन टोमासेटी कंपनी संभाल रही है. कंपनी के अनुसार, जेद्दा टॉवर 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली मानव निर्मित संरचना होगी. इतनी ऊंचाई पर इमारत बनाना इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेज हवाओं का दबाव, इमारत का झूलना, भार का संतुलन और लंबे समय तक उसकी मजबूती बनाए रखना बेहद कठिन काम है. ऐसे में यह बिल्डिंग एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि है. 
(Image Credit: Jeddah Economic Company)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल
पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement