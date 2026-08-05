दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

2 . कौन हैं इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट?

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हालिया अपडेट के मुताबिक, इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 430 मीटर तक पहुंच चुकी है और इस विशाल इमारत के पूरा होने में अब लगभग 570 मीटर की ऊंचाई ही बाकी है. इस बिल्डिंग की डिजाइन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने तैयार की है. जेद्दा टॉवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगी. इस बिल्डिंग के पूरा होने पर यह 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी.

(Image Credit: Jeddah Economic Company)