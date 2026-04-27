₹1000 SIP vs PPF: किससे जल्दी बनेंगे 10 लाख? जानिए इनवेस्टमेंट और कमाई का पूरा हिसाब

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Kusum Lata | Apr 27, 2026, 10:51 AM IST
1.How Long ₹1000 SIP take to become ₹10 Lakh
अगर आप SIP में हर महीने 1000 रुपये लगाते हैं, तो आपके हाथ में 10 लाख रुपये आने में लगभग 24 साल लगेंगे. वैसे 10 लाख का रिटर्न 23 साल में ही बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने के बाद आपका रिटर्न 10 लाख से कम हो जाएगा. इसलिए, 24 साल वो समय है, जब सबकुछ कट-कटाकर 10 लाख रुपये आपके हाथ में आएंगे. फोटो- AI Generated
2.₹1000 SIP Calculator
अगर आप महीने के 1000 रुपये SIP में लगाते हैं तो 24 साल में आप 2 लाख 88 हजार रुपये इनवेस्ट करेंगे. 10 प्रतिशत के औसत सालाना रिटर्न के हिसाब से इस इनवेस्टमेंट पर 24 साल में 8 लाख 30 हजार का रिटर्न आपको मिलेगा. यानी 24 साल में आपके SIP की वैल्यू होगी 11 लाख 18 हजार रुपये. इसमें से टैक्स कटने के बाद भी आपके पास 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे बचेंगे. फोटो- कैन्वा
3.How Long ₹1000 monthly PPF take to become ₹10 Lakh
महीने के 1 हजार रुपये का मतलब है साल के 12000 रुपये. अगर आप साल के 12 हजार रुपये PPF में लगाते हैं, तो 30 साल में आपके 10 लाख रुपये बनेंगे. PPF अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है और उसके बाद 5-5 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है. यानी PPF अकाउंट को आपको तीन बार एक्सटेंड करना होगा. फोटो- कैन्वा
4.₹1000 PPF Calculator
PPF में 7.1 प्रतिशत का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. 30 साल के इनवेस्टमेंट के बाद आपका-
टोटल इनवेस्टमेंट- 3,60,000 रुपये
इंटरेस्ट- 8,76,073 रुपये
मैच्योरिटी- 12,36,073 रुपये.
ये पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा. इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि 15 साल निवेश के बाद, अगले पांच साल आप PPF को पेमेंट के साथ एक्सटेंड करें और उसके बाद बिना पेमेंट के दो बार एक्सटेंड करें. आखिरी के 10 साल में PPF में रखे पैसे पर बिना इनवेस्टमेंट के भी आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं. उस केस में 30 साल में आपको करीब 10 लाख रुपये मिलेंगे.
फोटो- कैन्वा
5.Which is better: ₹1000 SIP or ₹12000 PPF
SIP और PPF दोनों के अपने फायदे हैं. आमतौर पर SIP 8 से 12 प्रतिशत का सालाना रिटर्न देता है, लेकिन उससे होने वाली कमाई पर मार्केट के उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. यानी अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो SIP में निवेश कर सकते हैं क्योंकि PPF के मुकाबले इसमें कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है. PPF एक पूरी तरह टैक्स फ्री और सुरक्षित इनवेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. यानी आप अगर स्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहते हैं तो PPF चुन सकते हैं. वहीं, बता दें कि SIP से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है. फोटो- कैन्वा