₹1000 SIP vs PPF: किससे जल्दी बनेंगे 10 लाख? जानिए इनवेस्टमेंट और कमाई का पूरा हिसाब

5 . Which is better: ₹1000 SIP or ₹12000 PPF

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SIP और PPF दोनों के अपने फायदे हैं. आमतौर पर SIP 8 से 12 प्रतिशत का सालाना रिटर्न देता है, लेकिन उससे होने वाली कमाई पर मार्केट के उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. यानी अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो SIP में निवेश कर सकते हैं क्योंकि PPF के मुकाबले इसमें कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है. PPF एक पूरी तरह टैक्स फ्री और सुरक्षित इनवेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. यानी आप अगर स्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहते हैं तो PPF चुन सकते हैं. वहीं, बता दें कि SIP से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है. फोटो- कैन्वा