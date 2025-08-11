ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा
डीएनए मनी
मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 07:10 PM IST
1.ICICI बैंक
ICICI बैंक ने नई सेविंग्स अकाउंट के लिए शहरों में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये कर दिया है. ऐसे में जिनकी आय कम है, तो ये उनके लिए चुनौती बन सकता है. ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है.
2.Kotak बैंक
कोटक बैंक में मिनिमम बैलेंस के लिए अलग-अलग शर्त हैं. अगर आपका सेविंग्स अकाउंट 811 Digital Savings Account है, तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर प्रो सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें 20,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा.
3.PNB बैंक
पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर जुर्माना हटा दिया है. इससे सेविंग्स अकाउंट वालों को काफी फायदा हुआ है.
4.SBI बैंक
SBI बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने शहरी और ग्रामीण दोनों में सेविंग्स अकाउंट से मिनिमम बैलेंस का नियम 2020 से हटा दिया है. इससे ग्राहकों को काफी राहत मिली है.
5.HDFC बैंक
HDFC बैंक में ग्रामीण ब्रांचों में 2,500 और शहरी शाखाओं में 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस हैं, जो आईसीआईसीआई से काफी कम है.