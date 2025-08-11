ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

2 . Kotak बैंक

कोटक बैंक में मिनिमम बैलेंस के लिए अलग-अलग शर्त हैं. अगर आपका सेविंग्स अकाउंट 811 Digital Savings Account है, तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर प्रो सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें 20,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा.

