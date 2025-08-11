Twitter
PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा

परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

हाल ही में ICICI ने अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम राशि में बढ़ोतरी की है, जो पहले कम से कम 10,000 रुपये थी. अब वो बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है. ऐसे में आज हम आपको HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग्स खाताओं में मिनिमम बैलेंस के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 07:10 PM IST

1.ICICI बैंक

ICICI बैंक
1

ICICI बैंक ने नई सेविंग्स अकाउंट के लिए शहरों में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये कर दिया है. ऐसे में जिनकी आय कम है, तो ये उनके लिए चुनौती बन सकता है. ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है. 
 

2.Kotak बैंक

Kotak बैंक
2

कोटक बैंक में मिनिमम बैलेंस के लिए अलग-अलग शर्त हैं. अगर आपका सेविंग्स अकाउंट 811 Digital Savings Account है, तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर प्रो सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें 20,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा. 
 

3.PNB बैंक

PNB बैंक
3

पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर जुर्माना हटा दिया है. इससे सेविंग्स अकाउंट वालों को काफी फायदा हुआ है. 
 

4.SBI बैंक

SBI बैंक
4

SBI बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने शहरी और ग्रामीण दोनों में सेविंग्स अकाउंट से मिनिमम बैलेंस का नियम 2020 से हटा दिया है. इससे ग्राहकों को काफी राहत मिली है. 
 

5.HDFC बैंक

HDFC बैंक
5

HDFC बैंक में ग्रामीण ब्रांचों में 2,500 और शहरी शाखाओं में 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस हैं, जो आईसीआईसीआई से काफी कम है. 
 

