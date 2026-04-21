कभी थे चपरासी, आज 1.27 लाख करोड़ साम्राज्य के हैं मालिक, $3000 कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस

5 . आज क्या है रॉबर्ट कुओक की स्थिति

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103 वर्ष की उम्र में भी रॉबर्ट कुओक मलेशिया के निर्विवाद नंबर 1 अरबपति बने हुए हैं. बता दें कि वह 1993 में ही रोजमर्रा के मैनेजमेंट के काम से संन्यास ले चुके हैं, उनका यह विशाल साम्राज्य अब उनके परिवार (भतीजे और बेटी) संभाल रहे हैं. $3000 का लोन लेकर, चीनी का बिजनेस शुरू किया और फिर बिजनेस को तेजी अगल-अलग क्षेत्रों में बांटा. साल 1971 में उन्होंने सिंगापुर में अपना पहला 'शांगरी-ला होटल' (Shangri-La Hotel) भी खोला, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी लक्जरी होटल चेन्स में से एक है बन चुका है.

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