FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: जानें ओटीटी पर कब धमाल मचाएगी कांतारा चैप्टर 1?​​​​​​​

बिहार के बाद अब 12 राज्यों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

25 साल की उम्र में एक्टर ने किया Suicide, जामताड़ा 2 में दिखाया था अपनी एक्टिंग का जलवा

साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: जानें ओटीटी पर कब धमाल मचाएगी कांतारा चैप्टर 1?​​​​​​​

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: जानें ओटीटी पर कब धमाल मचाएगी कांतारा चैप्टर 1?

बिहार के बाद अब 12 राज्यों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

बिहार के बाद अब 12 राज्यों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम

साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

HomePhotos

डीएनए मनी

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

पहले IIT और फिर माइक्रोसॉफ्ट से हुए रिजेक्ट, फिर विदेश की मोटी सैलरी वाली नौकरी को ठोकर मार लौट आए भारत, जानें लेंसकार्ट फाउंडर पीयूष बंसल की सफलता की कहानी…

जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 06:13 PM IST

1.बार-बार मिल रहे रिजेक्शन से नहीं घबराए पीयूष बंसल

बार-बार मिल रहे रिजेक्शन से नहीं घबराए पीयूष बंसल
1

पीयूष बंसल की कहानी किसी बड़ी सफलता से नहीं बल्कि रिजेक्शन से शुरू हुई. उन्होंने स्कूल के समय से आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेस एग्जाम की तैयारी की लेकिन उन्हें आईआईटी में सीट नहीं मिल पाई. हालांकि उन्होंने इस रिजेक्शन से कोशिश करना और मेहनत करना बंद नहीं किया और अपने परिवार को मनाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कनाडा चले गए. 

Advertisement

2.कनाडा में पढ़ाई के साथ की रिसेप्शनिस्ट की जॉब

कनाडा में पढ़ाई के साथ की रिसेप्शनिस्ट की जॉब
2

हालांकि कनाडा पहुंचना भी उनके लिए सांस्कृतिक झटका साबित हुआ. उन्हें समझ आया कि यहां उन्हें और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. यहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ-साथ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भी काम किया. अक्सर उन्हें 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता था. इससे ही उन्हें अथक परिश्रम का सही मायने में महत्व समझ आया.

3.कंप्यूटर लैब की एक घटना ने बदल दी जिंदगी

कंप्यूटर लैब की एक घटना ने बदल दी जिंदगी
3

कॉलेज के कंप्यूटर लैब की घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी. एक सीनियर को सॉफ्टवेयर कोडिंग करते देख उन्हें यह बेहद कूल लगा और वह भी इसे सीखने के लिए प्रभावित हुए. उन्होंने सीनियर से इसपर बात की और बदले में उन्हें विजुअल बेसिक प्लस पर एक मोटी किताब मिली. वह कॉलेज और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के बाद इस किताब को मन लगाकर पढ़ते थे. 

4.माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए भी हुए रिजेक्ट

माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए भी हुए रिजेक्ट
4

जल्द ही उन्हें रिसेप्शनिस्ट की जगह कोडिंग की नौकरी मिल गई. इसके साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हालांकि यहां भी उन्हें रिजेक्शन ही मिला. इस असफलता से परेशान होने की जगह उन्होंने फीडबैक को अपनी अच्छी तरह से तैयारी करने में इस्तेमाल किया और अगले ही साल माइक्रोसॉफ्ट में वह सिलेक्ट भी हो गए. 

TRENDING NOW

5.माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी को छोड़ लौट आए भारत

माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी को छोड़ लौट आए भारत
5

उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट में तीन महीने की इंटर्नशिप किसी सपने जैसी थी. यहां उन्होंने कुछ प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम किया और उन्हें बिल गेट्स के घर जाने का भी मौका मिला. ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सिएटल कार्यालय में नौकरी मिल गई. साल 2008 में उन्होंने अचानक अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर भारत लौटने का फ़ैसला किया.
 

6.चश्मे से जुड़े डेटा ने दिया बिजनेस का आइडिया

चश्मे से जुड़े डेटा ने दिया बिजनेस का आइडिया
6

जल्द ही उनकी मुलाक़ात बिट्स मेसरा से निकले खुद की तरह सोचने वाले एक शख्स से हुई. एक डेटा से उनकी जिंदगी ही बदल गई कि भारत की लगभग आधी आबादी को चश्मे की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहनते थे. उन्हें एक बड़ी समस्या नज़र आई जिसका वे समाधान कर सकते थे. 
 

7.ऐसे हुआ लेंसकार्ट का जन्म

ऐसे हुआ लेंसकार्ट का जन्म
7

इसी समय वह एक और को-फाउंडर सुमित से मिले जिन्होंने इस मिशन में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी.साल 2011 में लेंसकार्ट का जन्म हुआ और उसके बाद बाकी सबकुछ इतिहास है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी
IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी
साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम
साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम
डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित
अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित
Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 
Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE