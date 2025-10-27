IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

3 . कंप्यूटर लैब की एक घटना ने बदल दी जिंदगी

3

कॉलेज के कंप्यूटर लैब की घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी. एक सीनियर को सॉफ्टवेयर कोडिंग करते देख उन्हें यह बेहद कूल लगा और वह भी इसे सीखने के लिए प्रभावित हुए. उन्होंने सीनियर से इसपर बात की और बदले में उन्हें विजुअल बेसिक प्लस पर एक मोटी किताब मिली. वह कॉलेज और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के बाद इस किताब को मन लगाकर पढ़ते थे.