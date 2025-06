2 . Who is not eligible for Gold Loan

2

RBI के नियम के मुताबिक, गोल्ड लोन लेने के लिए इस बात का सबूत देना जरूरी है कि सोना आपका है. इसके लिए आपको खरीद की रसीद दिखानी होगी, या फिर डिक्लरेशन देना होगा कि सोना आपका है. अगर आप ये साबित करने में चूक जाते हैं कि सोना आपका है तो आपको सोने पर लोन नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही Gold Loan के फिजिकल एसेट्स पर मिलेगा. फिजिकल एसेट यानी गहने, सिक्के, गोल्ड बिस्कुट आदि पर. डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड पर लोन नहीं दिया जाएगा.