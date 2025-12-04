दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नहीं डूब सकते भारत के ये 3 बैंक | RBI D-SIB List 2025

2 . Which Banks are too big to fail in India | कौन से हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण बैंक

2

साल 2008 में भयानक आर्थिक मंदी आई थी. अमेरिका से शुरू हुई इस मंदी ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया था. ये मंदी इतनी भयानक थी कि लाखों लोगों की नौकरी छिन गई है, पूरी दुनिया में कई बैंक डूब गए थे. इस मंदी से उबरने में पूरी दुनिया को तीन से चार साल लग गए थे. इस मंदी से सीख लेते हुए अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स ने D-SIB लिस्ट निकालना शुरू किया, ऐसे बैंकों की लिस्ट जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी हैं. RBI ने साल 2014 में D-SIB का फ्रेमवर्क तैयार किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि D-SIB के पास इतना कैपिटल हो कि वो नुकसान झेल सके और नुकसान की स्थिति में भी सिस्टमैटिक डिसरप्शन को रोक सके यानी आर्थिक व्यवस्था को बिखरने से रोक सके. RBI 2015 से ये लिस्ट जारी करनी शुरू की है. पहले दो साल यानी 2015 और 2016 में RBI ने केवल SBI और ICICI Bank को महत्वपूर्ण बैंकों की लिस्ट में रखा था, साल 2017 से HDFC Bank को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया.