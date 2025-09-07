FacebookTwitterYoutubeInstagram
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

आज हम आपको ओला कंपनी की सफलता की बैकसीट ड्राइवर राजलक्ष्मी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पति के स्टार्टअप में उनकी खूब मदद की और आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से वह एक बिजनेस आइकन बन चुके हैं...

जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 09:59 AM IST

1.कौन हैं भाविश अग्रवाल?

कौन हैं भाविश अग्रवाल?
1

भाविश अग्रवाल राइड-हेलिंग क्षेत्र के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. वे ओला कैब्स के को-फाउंडर और सीईओ हैं. दिसंबर 2010 में भाविश ने अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला कैब्स की स्थापना की. 2025 तक ओला कैब्स भारत के राइड-हेलिंग क्षेत्र के अग्रणी नामों में से एक है. 

2.आईआईटी बॉम्बे से किया है बीटेक

आईआईटी बॉम्बे से किया है बीटेक
2

भाविश के निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म 28 अगस्त 1985 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. भाविश आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं. आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाविश अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में काम किया.

3.कैसे आया ओला का आइडिया?

कैसे आया ओला का आइडिया?
3

माइक्रोसॉफ्ट में अपने कार्यकाल के दौरान वे एक बार बेंगलुरु गए, जहां उन्हें कैब बुक करने में काफी दिक्कत हुई. भाविश अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ यात्रा कर रहे थे और एक कैब ड्राइवर ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए, इतना ही नहीं ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर भी चला गया.  इस अप्रिय अनुभव ने उन्हें अपनी कारपूलिंग सेवा शुरू करने का विचार दिया.

4.दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया स्टार्टअप

दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया स्टार्टअप
4

कई विचार-विमर्श के बाद भाविश और अंकित ने 2010 में ओला कैब्स की स्थापना की और उसके बाद का इतिहास तो सभी जानते हैं. हालांकि इस व्यवसाय की सफलता में एक और शख्स का भी अहम योगदान रहा. वह कोई और नहीं बल्कि भाविश की पत्नी राजलक्ष्मी थीं.

5.वाइफ राजलक्ष्मी ने कैसे की मदद

वाइफ राजलक्ष्मी ने कैसे की मदद
5

राजलक्ष्मी और भाविश ने छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2014 में शादी कर ली थी. हालांकि हर कोई यह नहीं जानता कि राजलक्ष्मी अग्रवाल ने अपने पति भाविश अग्रवाल को उनके व्यवसाय के शुरुआती दौर में आर्थिक रूप से मदद की थी. अपनी पत्नी से बड़ी आर्थिक मदद पाने से लेकर राजलक्ष्मी की कार उधार लेने तक भाविश ने ओला कैब्स की सफलता का श्रेय बार-बार उन्हें दिया है. 

6.कहां हुई थी पहली बार वाइफ से मुलाकात

कहां हुई थी पहली बार वाइफ से मुलाकात
6

भाविश अग्रवाल की मुलाकात अपने जीवन के प्यार राजलक्ष्मी से आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई और अपने दोस्तों की वजह से हुई मुलाक़ात के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी. कॉलेज के दिनों से ही भाविश अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस था और वह एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखते थे.

7.2014 में हुई शादी

2014 में हुई शादी
7

जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत ने ही राजलक्ष्मी को उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दिया. राजलक्ष्मी अग्रवाल ने भाविश अग्रवाल का तब साथ दिया जब उन्होंने राइड-शेयरिंग कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा और उन्हें हमेशा उनके विचार पर विश्वास रहा. 

8.2016 में ओला फाउंडेशन से जुड़ीं राजलक्ष्मी

2016 में ओला फाउंडेशन से जुड़ीं राजलक्ष्मी
8

एक तरफ भाविश अपने व्यावसायिक उद्यम पर काम कर रहे थे, वहीं राजलक्ष्मी इंटरनेशनल कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग में एनालिस्ट और मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत थीं. हालांकि 2016 में राजलक्ष्मी ओला फाउंडेशन से जुड़ीं और अपने पति को कंपनी के परोपकारी कार्यों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद की.

