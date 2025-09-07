OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

5 . वाइफ राजलक्ष्मी ने कैसे की मदद

राजलक्ष्मी और भाविश ने छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2014 में शादी कर ली थी. हालांकि हर कोई यह नहीं जानता कि राजलक्ष्मी अग्रवाल ने अपने पति भाविश अग्रवाल को उनके व्यवसाय के शुरुआती दौर में आर्थिक रूप से मदद की थी. अपनी पत्नी से बड़ी आर्थिक मदद पाने से लेकर राजलक्ष्मी की कार उधार लेने तक भाविश ने ओला कैब्स की सफलता का श्रेय बार-बार उन्हें दिया है.