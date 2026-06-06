रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे के इस फैसले से कंफर्म टिकट पाना होगा आसान

1 . रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया फैसला

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गर्मियों के मौसम की शुरुआत होते ही देश भर में रेल यात्रियों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिलता है. स्कूलों-कॉलेजों में अवकाश और पर्यटन या अपने घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.