रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे के इस फैसले से कंफर्म टिकट पाना होगा आसान

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Gaurav Barar | Jun 06, 2026, 10:41 AM IST
1.रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया फैसला
गर्मियों के मौसम की शुरुआत होते ही देश भर में रेल यात्रियों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिलता है. स्कूलों-कॉलेजों में अवकाश और पर्यटन या अपने घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
2.वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत
मंडल प्रशासन ने इस रूट पर चलने वाली कई लोकप्रिय और लंबी दूरी की ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने की घोषणा की है. इस फैसले से विशेष रूप से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण टिकट कंफर्म होने का इंतजार कर रहे थे.
3.इन प्रमुख ट्रेनों में बढ़ेंगे स्लीपर कोच
रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र और बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटों की मारामारी को कम करने के लिए विशेष रूप से कोच बढ़ाए जा रहे हैं.
4.ट्रेन संख्या 14207 (पद्मावत एक्सप्रेस)
मां बेल्हा देवीधाम प्रतापगढ़ से दिल्ली के बीच चलने वाली इस लोकप्रिय ट्रेन में 13 जून से 19 जून तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा.
5.ट्रेन संख्या 14208 (पद्मावत एक्सप्रेस - वापसी)
दिल्ली से वापस मां बेल्हा देवीधाम प्रतापगढ़ आने वाली इस डाउन ट्रेन में 16 जून से 22 जून तक अतिरिक्त कोच की सेवा उपलब्ध रहेगी.
6.ट्रेन संख्या 14235 (वाराणसी–बरेली एक्सप्रेस)
पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस ट्रेन में 8 जून से 15 जून तक एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का कोच लगाया जाएगा.
7.ट्रेन संख्या 14236 (बरेली–वाराणसी एक्सप्रेस - वापसी)
वापसी दिशा में बरेली से वाराणसी जाने वाली इस ट्रेन में 9 जून से 16 जून तक अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को वापसी में भी कोई असुविधा न हो.
8.वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ
रेलवे प्रशासन का मानना है कि अवकाश के इस सीजन में यात्रियों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. ऐसे समय में ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाना एक बेहद व्यावहारिक कदम है.
9.मुरादाबाद मंडल की यात्रियों से विशेष अपील
मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और केवल मांग वाले विशेष दिनों के लिए की गई है. इसलिए, यात्री अपनी यात्रा की योजना बनाने या स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपने टिकट की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें. (Image Source- pixabay)