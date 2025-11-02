FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान- पेशावर में हुआ बड़ा धमाका, पुलिस लाइन इलाके में धमाका

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा

हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा

भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

HomePhotos

डीएनए मनी

Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

आज हम आपको उस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने ओरेकल जैसी कंपनी की नौकरी छोड़कर जब खुद का बिजनेस करने की ठानी तो लोगों ने उसे पागल समझा, अब वही शख्स भारत और दुबई में 18 आउटलेट्स के साथ एक सफल व्यवसाय चला रहा है, जानें प्रदीप कन्नन की सफलता की कहानी....

जया पाण्डेय | Nov 02, 2025, 10:53 AM IST

1.कौन हैं प्रदीप कन्नन?

कौन हैं प्रदीप कन्नन?
1

जब ओरेकल में पूर्व ऑपरेशन हेड प्रदीप कन्नन अपनी अच्छी-खासी नौकरी और बेंगलुरु की ज़िंदगी छोड़कर 2019 में अपने तमिलनाडु में अपने शहर करूर लौटे तो आसपास के लोगों ने उन्हें पागल करार दिया. उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी कॉरपोरेट जॉब में वापस नहीं लौटेंगे और फालूदा आइसक्रीम बेचेंगे. 

Advertisement

2.आज भारत-दुबई में हैं 18 आउटलेट्स के मालिक

आज भारत-दुबई में हैं 18 आउटलेट्स के मालिक
2

6 साल बाद प्रदीप कन्नन भारत और दुबई में 18 आउटलेट्स के साथ एक सफल व्यवसाय चला रहे हैं. खुद पोस्ट कर उन्होंने बताया कि जब उन्हें ओरेकल में नौकरी मिली थी तो लोगों ने उनसे कहा कि तुम सेटल हो गए लेकिन मेरे अंदर कुछ सेटल नहीं था. मेरे पास 9 से 5 तक की बेहतरीन नौकरी, अच्छी तनख्वाह, खूबसूरत परिवार था लेकिन मन में कुछ अलग करने का विचार कहीं न कहीं बेचैन कर रहा था.

3.आजकल डी2सी आइसक्रीम ब्रांड के निर्माण पर काम कर रहे प्रदीप

आजकल डी2सी आइसक्रीम ब्रांड के निर्माण पर काम कर रहे प्रदीप
3

प्रदीप कन्नन ने आगे बताया कि अब वह सार्वजनिक रूप से भारत के अगले महत्वाकांक्षी डी2सी आइसक्रीम ब्रांड के निर्माण पर काम कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैसे जुनून और लगातार प्रयास किसी व्यक्ति को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

4.कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?

कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?
4

प्रदीप कन्नन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT से फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया है. इसके बाद उन्होंने मुंबई बिजनेस स्कूल प्राइवेट लिमिटेड से मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम किया. 

TRENDING NOW

5.कैसे शुरू हुआ करियर?

कैसे शुरू हुआ करियर?
5

प्रदीप ने अपने करियर की शुरुआत सेलिब्रिटी फैशन्स लिमिटेड से बतौर असिस्टेंट मैनेजर की. इसके बाद उन्होंने ओरेकल में जॉब मिलने से पहले दुबई में भी 1 साल तक का काम किया. यहां वह AI Seer नाम की मैनुफैक्चरिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम किया.

6.आज हजारों युवाओं को प्रेरित कर रहे प्रदीप

आज हजारों युवाओं को प्रेरित कर रहे प्रदीप
6

प्रदीप कन्नन की कहानी कई प्रोफेशनल्स के हाई सैलरी पैकेज वाले जॉब्स को छोड़कर जुनून से प्रेरित उद्यमों में जाने के बढ़ते चलन ने दिखाई है और सफलता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है. आज उनकी कहानी से हजारों युवा प्रभावित होकर बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?
Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता
Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता
White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल
7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल
ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है, कच्चा खाने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होने लगेगा कम
ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है, कच्चा खाने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होने लगेगा कम
कहीं आप भी तो नहीं खा मोम वाले रहें नकली सेब? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली में पहचान
कहीं आप भी तो नहीं खा मोम वाले रहें नकली सेब? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली में पहचान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई
हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा
हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा
भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार
भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार
SRK Numerology: सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड
सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE