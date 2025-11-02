Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

2 . आज भारत-दुबई में हैं 18 आउटलेट्स के मालिक

6 साल बाद प्रदीप कन्नन भारत और दुबई में 18 आउटलेट्स के साथ एक सफल व्यवसाय चला रहे हैं. खुद पोस्ट कर उन्होंने बताया कि जब उन्हें ओरेकल में नौकरी मिली थी तो लोगों ने उनसे कहा कि तुम सेटल हो गए लेकिन मेरे अंदर कुछ सेटल नहीं था. मेरे पास 9 से 5 तक की बेहतरीन नौकरी, अच्छी तनख्वाह, खूबसूरत परिवार था लेकिन मन में कुछ अलग करने का विचार कहीं न कहीं बेचैन कर रहा था.