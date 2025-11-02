Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Nov 02, 2025, 10:53 AM IST
1.कौन हैं प्रदीप कन्नन?
जब ओरेकल में पूर्व ऑपरेशन हेड प्रदीप कन्नन अपनी अच्छी-खासी नौकरी और बेंगलुरु की ज़िंदगी छोड़कर 2019 में अपने तमिलनाडु में अपने शहर करूर लौटे तो आसपास के लोगों ने उन्हें पागल करार दिया. उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी कॉरपोरेट जॉब में वापस नहीं लौटेंगे और फालूदा आइसक्रीम बेचेंगे.
2.आज भारत-दुबई में हैं 18 आउटलेट्स के मालिक
6 साल बाद प्रदीप कन्नन भारत और दुबई में 18 आउटलेट्स के साथ एक सफल व्यवसाय चला रहे हैं. खुद पोस्ट कर उन्होंने बताया कि जब उन्हें ओरेकल में नौकरी मिली थी तो लोगों ने उनसे कहा कि तुम सेटल हो गए लेकिन मेरे अंदर कुछ सेटल नहीं था. मेरे पास 9 से 5 तक की बेहतरीन नौकरी, अच्छी तनख्वाह, खूबसूरत परिवार था लेकिन मन में कुछ अलग करने का विचार कहीं न कहीं बेचैन कर रहा था.
3.आजकल डी2सी आइसक्रीम ब्रांड के निर्माण पर काम कर रहे प्रदीप
प्रदीप कन्नन ने आगे बताया कि अब वह सार्वजनिक रूप से भारत के अगले महत्वाकांक्षी डी2सी आइसक्रीम ब्रांड के निर्माण पर काम कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैसे जुनून और लगातार प्रयास किसी व्यक्ति को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.
4.कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?
प्रदीप कन्नन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT से फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया है. इसके बाद उन्होंने मुंबई बिजनेस स्कूल प्राइवेट लिमिटेड से मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम किया.
5.कैसे शुरू हुआ करियर?
प्रदीप ने अपने करियर की शुरुआत सेलिब्रिटी फैशन्स लिमिटेड से बतौर असिस्टेंट मैनेजर की. इसके बाद उन्होंने ओरेकल में जॉब मिलने से पहले दुबई में भी 1 साल तक का काम किया. यहां वह AI Seer नाम की मैनुफैक्चरिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम किया.
6.आज हजारों युवाओं को प्रेरित कर रहे प्रदीप
प्रदीप कन्नन की कहानी कई प्रोफेशनल्स के हाई सैलरी पैकेज वाले जॉब्स को छोड़कर जुनून से प्रेरित उद्यमों में जाने के बढ़ते चलन ने दिखाई है और सफलता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है. आज उनकी कहानी से हजारों युवा प्रभावित होकर बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से