भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र

4 . India Rank Revised in world's Largest Economy

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दुनिया छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत

WEO में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में भारत की रैंक रिवाइज़ की गई है. भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इससे पहले भारत दुनिया चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था. इस लिस्ट में नंबर 1 पर अमेरिका, उसके बाद चीन, जर्मनी, जापान और यूके हैं. यूके के बाद भारत का स्थान है. डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और बेस ईयर में बदलाव को रैंकिंग में गिरावट का बड़ा कारण माना जा रहा