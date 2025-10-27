प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 11:24 AM IST
1.पाकिस्तान में एक तरफ गरीबी तो एक तरफ अमीरी की है गहरी खाई
पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही लगातार आर्थिक दिक्कतों से जूझता आ रहा है. यहां कई नागरिक खाने-पीने की बुनियादी चीजें तक नहीं जुटा पाते. हालांकि हमारे पड़ोसी देश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां धन-संपदा और विलासिता से भरपूर जीवनशैली देखने को मिलती है.
2.शानदार हवेलियों और बेहतरीन जीवन स्तर के लिए जाना जाता है पाकिस्तान का गुलबर्ग
पाकिस्तान का ऐसा ही विलासिता और ऐश-ओ-आराम से भरपूर इलाका गुलबर्ग है जिसे शानदार हवेलियों और बेहतरीन जीवन स्तर के लिए जाना जाता है. एक लग्ज़री हॉटस्पॉट माने जाने वाले गुलबर्ग में पाकिस्तान की कुछ सबसे महंगी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं. इतना ही नहीं यहां पाकिस्तान का सबसे महंगा घर भी है.
3.पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित गुलबर्ग शहर के सबसे आलीशान इलाकों में से एक माना जाता है. हालांकि यह इलाका अपनी बड़ी-बड़ी हवेलियों और महंगे घरों के लिए पहले से ही जाना जाता है, लेकिन हाल ही में यहां एक भव्य और आलीशान घर बना है जो इसे एक नए स्तर पर ले जाता है और आधिकारिक तौर पर इसे पाकिस्तान का सबसे महंगा घर बनाता है.
4.125 करोड़ का है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
पाकिस्तान के इस्लामाबाद का गुलबर्ग इलाका शहर के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध आवासीय इलाकों में से एक है. इसमें आलीशान विला, विशाल हवेलियां और भरपूर हरियाली है. हाल ही में एक संपत्ति 125 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में बिक्री के लिए सूचीबद्ध की गई जिसने पाकिस्तान में लग्जरी रियल एस्टेट के लिए एक नई मिसाल कायम की.
5.एंटीलिया के सामने फीकी है पाकिस्तान की सबसे महंगी बिल्डिंग
यह घर पाकिस्तान के कुलीन वर्ग जिनमें सफल व्यवसायी, खिलाड़ी और कला जगत के पेशेवर शामिल हैं, के बीच विलासितापूर्ण जीवन जीने की बढ़ती रुचि का प्रतीक है. यह निश्चित नहीं है कि यह संपत्ति बिक चुकी है या अभी भी बिक्री के लिए है, फिर भी यह मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके परिवार के 15,000 करोड़ रुपये के आवास एंटीलिया के सामने फीकी पड़ जाती है.
6.आलीशान फार्महाउसों के लिए जाना जाता है गुलबर्ग
गुलबर्ग ने अपने आलीशान फार्महाउसों के लिए ख्याति अर्जित की है, जहां 5 कनाल (1 कनाल लगभग 0.12 एकड़ के बराबर) की संपत्ति की कीमत आमतौर पर 11-12 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बीच होती है. इनमें से एक असाधारण 10 कनाल का रॉयल पैलेस हाउस भी है, जिसकी कीमत लगभग 125 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है.
7.पाकिस्तान के सबसे महंगे घर में क्या है खास?
इस आलीशान हवेली में झरने वाला एक स्विमिंग पूल, एक जिम, एक निजी थिएटर, एक लाउंज एरिया, एक भव्य अग्रभाग, एक विशाल लेआउट, एक बड़ा गैराज और भी बहुत कुछ है. इसमें 10 बेडरूम और 9 बाथरूम हैं जिनमें से प्रत्येक को असाधारण बारीकियों पर ध्यान देकर डिज़ाइन किया गया है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जो किसी आलीशान होटल से ज़्यादा एक आरामदायक घर जैसा लगता है.
8.मुकेश अंबानी के पास है भारत का सबसे महंगा घर
मुकेश अंबानी के पास भारत का सबसे महंगा घर है. 27 मंजिला यह इमारत दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. एंटीलिया नामक यह इमारत 2010 में बनकर तैयार हुई थी और इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹15,000 करोड़ है. इसकी ऊंचाई 173 मीटर (568 फीट) है और इसका कुल क्षेत्रफल 6,070 वर्ग मीटर (65,340 वर्ग फीट) से ज़्यादा है.
