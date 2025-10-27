FacebookTwitterYoutubeInstagram
Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

Poor Thinking Habits: ये 7 आदतें इंसान को बना देती हैं 'गरीब सोच' वाला, रोकती हैं तरक्की का रास्ता

डीएनए मनी

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

भारत का सबसे महंगा और आलीशान घर मुकेश अंबानी का एंटीलिया है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे महंगा घर कौन सा है और वहां कौन-कौन सी सुख-सुविधाएं हैं...

जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 11:24 AM IST

1.पाकिस्तान में एक तरफ गरीबी तो एक तरफ अमीरी की है गहरी खाई

पाकिस्तान में एक तरफ गरीबी तो एक तरफ अमीरी की है गहरी खाई
1

पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही लगातार आर्थिक दिक्कतों से जूझता आ रहा है. यहां कई नागरिक खाने-पीने की बुनियादी चीजें तक नहीं जुटा पाते. हालांकि हमारे पड़ोसी देश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां धन-संपदा और विलासिता से भरपूर जीवनशैली देखने को मिलती है.

2.शानदार हवेलियों और बेहतरीन जीवन स्तर के लिए जाना जाता है पाकिस्तान का गुलबर्ग

शानदार हवेलियों और बेहतरीन जीवन स्तर के लिए जाना जाता है पाकिस्तान का गुलबर्ग
2

पाकिस्तान का ऐसा ही विलासिता और ऐश-ओ-आराम से भरपूर इलाका गुलबर्ग है जिसे शानदार हवेलियों और बेहतरीन जीवन स्तर के लिए जाना जाता है. एक लग्ज़री हॉटस्पॉट माने जाने वाले गुलबर्ग में पाकिस्तान की कुछ सबसे महंगी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं. इतना ही नहीं यहां पाकिस्तान का सबसे महंगा घर भी है. 

3.पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
3

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित गुलबर्ग शहर के सबसे आलीशान इलाकों में से एक माना जाता है. हालांकि यह इलाका अपनी बड़ी-बड़ी हवेलियों और महंगे घरों के लिए पहले से ही जाना जाता है, लेकिन हाल ही में यहां एक भव्य और आलीशान घर बना है जो इसे एक नए स्तर पर ले जाता है और आधिकारिक तौर पर इसे पाकिस्तान का सबसे महंगा घर बनाता है.

4.125 करोड़ का है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

125 करोड़ का है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
4

पाकिस्तान के इस्लामाबाद का गुलबर्ग इलाका शहर के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध आवासीय इलाकों में से एक है. इसमें आलीशान विला, विशाल हवेलियां और भरपूर हरियाली है. हाल ही में एक संपत्ति 125 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में बिक्री के लिए सूचीबद्ध की गई जिसने पाकिस्तान में लग्जरी रियल एस्टेट के लिए एक नई मिसाल कायम की.

5.एंटीलिया के सामने फीकी है पाकिस्तान की सबसे महंगी बिल्डिंग

एंटीलिया के सामने फीकी है पाकिस्तान की सबसे महंगी बिल्डिंग
5

यह घर पाकिस्तान के कुलीन वर्ग जिनमें सफल व्यवसायी, खिलाड़ी और कला जगत के पेशेवर शामिल हैं, के बीच विलासितापूर्ण जीवन जीने की बढ़ती रुचि का प्रतीक है. यह निश्चित नहीं है कि यह संपत्ति बिक चुकी है या अभी भी बिक्री के लिए है, फिर भी यह मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके परिवार के 15,000 करोड़ रुपये के आवास एंटीलिया के सामने फीकी पड़ जाती है.
 

6.आलीशान फार्महाउसों के लिए जाना जाता है गुलबर्ग

आलीशान फार्महाउसों के लिए जाना जाता है गुलबर्ग
6

गुलबर्ग ने अपने आलीशान फार्महाउसों के लिए ख्याति अर्जित की है, जहां 5 कनाल (1 कनाल लगभग 0.12 एकड़ के बराबर) की संपत्ति की कीमत आमतौर पर 11-12 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बीच होती है. इनमें से एक असाधारण 10 कनाल का रॉयल पैलेस हाउस भी है, जिसकी कीमत लगभग 125 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है.

7.पाकिस्तान के सबसे महंगे घर में क्या है खास?

पाकिस्तान के सबसे महंगे घर में क्या है खास?
7

 इस आलीशान हवेली में झरने वाला एक स्विमिंग पूल, एक जिम, एक निजी थिएटर, एक लाउंज एरिया, एक भव्य अग्रभाग, एक विशाल लेआउट, एक बड़ा गैराज और भी बहुत कुछ है. इसमें 10 बेडरूम और 9 बाथरूम हैं जिनमें से प्रत्येक को असाधारण बारीकियों पर ध्यान देकर डिज़ाइन किया गया है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जो किसी आलीशान होटल से ज़्यादा एक आरामदायक घर जैसा लगता है.

8.मुकेश अंबानी के पास है भारत का सबसे महंगा घर

मुकेश अंबानी के पास है भारत का सबसे महंगा घर
8

मुकेश अंबानी के पास भारत का सबसे महंगा घर है. 27 मंजिला यह इमारत दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. एंटीलिया नामक यह इमारत 2010 में बनकर तैयार हुई थी और इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹15,000 करोड़ है. इसकी ऊंचाई 173 मीटर (568 फीट) है और इसका कुल क्षेत्रफल 6,070 वर्ग मीटर (65,340 वर्ग फीट) से ज़्यादा है.

