Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

5 . PPF is a completely Tax Free Scheme

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पूरी तरह टैक्स फ्री स्कीम है PPF

PPF पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है. इसमें जो पैसा आप लगाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी के बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है. यानी सिर्फ 200 रुपये बचाकर आप 50 लाख बना सकते हैं और उस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होगा. बता दें कि ज्यादातर इनवेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है.

आसान भाषा में कहें तो केवल 200 रुपये की रोज़ की बचत, सही डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको 50 लाख का मजबूत टैक्स फ्री फंड दे सकती है. फोटो- कैन्वा