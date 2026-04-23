Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

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Kusum Lata | Apr 23, 2026, 01:53 PM IST
1.Can a saving of 200 daily build 50 Lakh Fund?
क्या 200 की बचत से 50 लाख बन सकते हैं?
इस सवाल का जवाब है- हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं- डिसिप्लिन और पेशेंस यानी अनुशासन और धीरज. इसका मतलब है कि आपको अपनी सेविंग और निवेश में अनुशासन बनाए रखना है, समय पर पूरा पैसा निवेश करें और धैर्य के साथ PPF के गणित को अपना काम करने दें. फोटो- AI Generated
2.How Long will it take to build 50 lakh with 200 daily
कितने साल में 200 से बनेंगे 50 लाख?
अगर आप दिन के 200 रुपये बचाते हैं, तो सालभर में आप 73000 रुपये बचाएंगे. हर साल 73000 रुपये PPF में लगाकर आप 25 साल में 50 लाख का फंड जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने PPF अकाउंट को दो बार पांच-पांच साल के लिए एक्सटेंड करना होगा. अगर आपके लिए दिन के 200 रुपये बचाना मुश्किल है, तो 100 रुपये बचाकर भी आप इतने ही वक्त में 25 लाख रुपये का फंड बिल्ड कर सकते हैं. फोटो- कैन्वा
3.Rs200 saving fund calculation for 15, 20, 25 years
200 रुपये की बचत से 15, 20 और 25 साल में कितने लाख बनेंगे?
दिन के 200 की बचत, साल का निवेश 73000 रुपये. 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट के हिसाब से-
15 साल मेंः निवेश- 10,95,000 | इंटरेस्ट- 8,84,862 | टोटल- 19,79,862
20 साल मेंः निवेश- 14,60,000 | इंटरेस्ट- 17,80,367 | टोटल- 32,40,367
25 साल मेंः निवेश- 18,25,000 | इंटरेस्ट- 31,91,567 | टोटल- 50,16,567
फोटो- कैन्वा
4.What is PPF Scheme
क्या है PPF Scheme?
PPF एक सरकारी स्कीम है. इसमें साल में कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. PPF का लॉकइन पीरियड 15 साल का है, माने एक बार अकाउंट खोलने के बाद पीपीएफ में 15 साल तक पैसे डालना अनिवार्य है. हर साल कम से कम 500 रुपये डालना ज़रूरी होगा. 15 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है. एक्सटेंड करने पर ऑप्शन होता है कि आप बिना इनवेस्टमेंट के पैसे PPF में रखना चाहते हैं या निवेश जारी रखना चाहते हैं. PPF में फिलहाल 7.1 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है. फोटो- कैन्वा
5.PPF is a completely Tax Free Scheme
पूरी तरह टैक्स फ्री स्कीम है PPF
PPF पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है. इसमें जो पैसा आप लगाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी के बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है. यानी सिर्फ 200 रुपये बचाकर आप 50 लाख बना सकते हैं और उस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होगा. बता दें कि ज्यादातर इनवेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है.
आसान भाषा में कहें तो केवल 200 रुपये की रोज़ की बचत, सही डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको 50 लाख का मजबूत टैक्स फ्री फंड दे सकती है. फोटो- कैन्वा