FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'धर्म बताओ, तभी मिलेगा घर!', इस बड़े शहर में मकान मालिकों की शर्त ने खड़ा किया बवाल

'धर्म बताओ, तभी मिलेगा घर!', इस बड़े शहर में मकान मालिकों की शर्त ने खड़ा किया बवाल

नहीं बढ़ेगा Petrol-Diesel Price! 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

नहीं बढ़ेगा Petrol-Diesel Price! 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट

आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत

भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत

HomePhotos

बिजनेस

Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

Smart PPF Investment: रोज सिर्फ 200 रुपये बचाकर आप 50 लाख का बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं. सुनने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन कैलकुलेशन कहता है कि ऐसा हो सकता है. निवेश का नाम सुनकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि बहुत पैसा चाहिए, लेकिन छोटी बचत से भी बड़ा फंड बनाया जा सकता है.

Kusum Lata | Apr 23, 2026, 01:53 PM IST

1.Can a saving of 200 daily build 50 Lakh Fund?

Can a saving of 200 daily build 50 Lakh Fund?
1

क्या 200 की बचत से 50 लाख बन सकते हैं?

इस सवाल का जवाब है- हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं- डिसिप्लिन और पेशेंस यानी अनुशासन और धीरज. इसका मतलब है कि आपको अपनी सेविंग और निवेश में अनुशासन बनाए रखना है, समय पर पूरा पैसा निवेश करें और धैर्य के साथ PPF के गणित को अपना काम करने दें. फोटो- AI Generated

Advertisement

2.How Long will it take to build 50 lakh with 200 daily

How Long will it take to build 50 lakh with 200 daily
2

कितने साल में 200 से बनेंगे 50 लाख?

अगर आप दिन के 200 रुपये बचाते हैं, तो सालभर में आप 73000 रुपये बचाएंगे. हर साल 73000 रुपये PPF में लगाकर आप 25 साल में 50 लाख का फंड जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने PPF अकाउंट को दो बार पांच-पांच साल के लिए एक्सटेंड करना होगा. अगर आपके लिए दिन के 200 रुपये बचाना मुश्किल है, तो 100 रुपये बचाकर भी आप इतने ही वक्त में 25 लाख रुपये का फंड बिल्ड कर सकते हैं. फोटो- कैन्वा
 

3.Rs200 saving fund calculation for 15, 20, 25 years

Rs200 saving fund calculation for 15, 20, 25 years
3

200 रुपये की बचत से 15, 20 और 25 साल में कितने लाख बनेंगे?

दिन के 200 की बचत, साल का निवेश 73000 रुपये. 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट के हिसाब से-
15 साल मेंः निवेश- 10,95,000 | इंटरेस्ट- 8,84,862 | टोटल- 19,79,862
20 साल मेंः निवेश- 14,60,000 | इंटरेस्ट- 17,80,367 | टोटल- 32,40,367
25 साल मेंः निवेश- 18,25,000 | इंटरेस्ट- 31,91,567 | टोटल- 50,16,567

फोटो- कैन्वा

4.What is PPF Scheme

What is PPF Scheme
4

क्या है PPF Scheme?

PPF एक सरकारी स्कीम है. इसमें साल में कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. PPF का लॉकइन पीरियड 15 साल का है, माने एक बार अकाउंट खोलने के बाद पीपीएफ में 15 साल तक पैसे डालना अनिवार्य है. हर साल कम से कम 500 रुपये डालना ज़रूरी होगा. 15 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है. एक्सटेंड करने पर ऑप्शन होता है कि आप बिना इनवेस्टमेंट के पैसे PPF में रखना चाहते हैं या निवेश जारी रखना चाहते हैं. PPF में फिलहाल 7.1 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है. फोटो- कैन्वा

TRENDING NOW

5.PPF is a completely Tax Free Scheme

PPF is a completely Tax Free Scheme
5

पूरी तरह टैक्स फ्री स्कीम है PPF

PPF पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है. इसमें जो पैसा आप लगाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी के बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है. यानी सिर्फ 200 रुपये बचाकर आप 50 लाख बना सकते हैं और उस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होगा. बता दें कि ज्यादातर इनवेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है.

आसान भाषा में कहें तो केवल 200 रुपये की रोज़ की बचत, सही डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको 50 लाख का मजबूत टैक्स फ्री फंड दे सकती है. फोटो- कैन्वा

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर
1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर
Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित
Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित
भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत
भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत
क्रूड ऑयल तो आपने खूब सुना होगा! क्या होता है क्रूड बम? इसके बारे में भी जान लीजिए आज
क्रूड ऑयल तो आपने खूब सुना होगा! क्या होता है क्रूड बम? इसके बारे में भी जान लीजिए आज
दिल्ली में किस भाषा में होती है सबसे ज्यादा बातचीत? जानें हिंदी-इंग्लिश की क्या है स्थिति
दिल्ली में किस भाषा में होती है सबसे ज्यादा बातचीत? जानें हिंदी-इंग्लिश की क्या है स्थिति
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है
Horoscope 22 April 2026: मिथुन और सिंह वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Budh Grah Ast 2026: बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता
बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता
MORE
Advertisement