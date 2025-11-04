छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

4 . क्या घाटा होने की भी उम्मीद?

4

पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में मुनाफा और घाटा कई कारकों पर निर्भर करता है. जैसे की मुर्गियों की नस्ल, उनका आहार, स्वास्थ्य और बाजार की अस्थिरता. अगर फार्म में बायोसिक्योरिटी का ध्यान नहीं दिया गया, तो मुर्गियों में बीमारियां फैल सकती हैं. इससे घाटा होने की बड़ी उम्मीद है.