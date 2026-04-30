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प्राइवेट जॉब वालों को भी हर महीने मिलेगी पेंशन! कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 

रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने मिलती रहेगी 'सैलरी'! कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम

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प्राइवेट जॉब वालों को भी हर महीने मिलेगी पेंशन! कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 

अगर आप रिटायरमेंट के बाद बिना किसी जोखिम के हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, तो Post Office की ये स्कीम आपके लिए बेहतरीन विकल्प है.

Gaurav Barar | Apr 30, 2026, 01:16 PM IST

1.हर किसी की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद की आय

हर किसी की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद की आय
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रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि नियमित आय का स्रोत बंद होने के बाद खर्चों का प्रबंधन कैसे होगा. नौकरी के दौरान हर महीने आने वाली सैलरी की आदत हमें एक सुरक्षा कवच देती है.
 

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2.आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है ये स्कीम

आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है ये स्कीम
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अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित और तनावमुक्त बनाना चाहते हैं, तो भारतीय डाकघर की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है. यह स्कीम न केवल आपकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखती है, बल्कि आपको हर महीने (तिमाही आधार पर) एक 'सैलरी' जैसी नियमित आय की गारंटी भी देती है.

3.क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम?

क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम?
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सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए डिजाइन की गई एक सरकारी बचत योजना है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अपनी जीवन भर की कमाई को जोखिम मुक्त रखना चाहते हैं और उस पर बैंक FD से बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं.

4.SCSS की प्रमुख विशेषताएं

SCSS की प्रमुख विशेषताएं
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वर्तमान में इस स्कीम पर 8.2% की आकर्षक वार्षिक ब्याज दर मिल रही है. यह दर अधिकांश बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट दरों से कहीं अधिक है.

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5.सैलरी जैसा अहसास

सैलरी जैसा अहसास
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इस स्कीम में ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है. यानी हर तीन महीने में आपके खाते में एक निश्चित राशि जमा हो जाती है, जो आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में 'सैलरी' का काम करती है.

6.निवेश की सीमा और मैच्योरिटी अवधि

निवेश की सीमा और मैच्योरिटी अवधि
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आप इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इस खाते की अवधि 5 वर्ष होती है. हालांकि, मैच्योरिटी के बाद आप इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं.

7.कैसे मिलती है हर महीने 'सैलरी'?

कैसे मिलती है हर महीने 'सैलरी'?
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मान लीजिए एक रिटायर्ड व्यक्ति इस स्कीम में अधिकतम सीमा यानी 30 लाख रुपये निवेश करता है. 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से सालाना ब्याज लगभग 2,46,000 रुपये बनता है. हर तीन महीने में आपके खाते में 61,500 रुपये जमा होंगे. 
 

8.हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपये!

हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपये!
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अगर हम इसे मासिक आधार पर देखें, तो यह लगभग 20,500 रुपये प्रति माह की 'सैलरी' के बराबर है. यह राशि एक बुजुर्ग व्यक्ति या दंपति के लिए सम्मानजनक जीवन जीने और चिकित्सा खर्चों को उठाने के लिए पर्याप्त हो सकती है.

9.सुरक्षा और टैक्स का डबल फायदा

सुरक्षा और टैक्स का डबल फायदा
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डाकघर की यह स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए आपकी मूल राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है. सुरक्षा के साथ-साथ यह स्कीम टैक्स बचाने में भी मदद करती है. निवेश की गई राशि (1.5 लाख रुपये तक) पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है. हालांकि, यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है, तो टैक्स कटौती लागू होती है.

10.किसे निवेश करना चाहिए?

किसे निवेश करना चाहिए?
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SCSS मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में, जैसे VRS लेने वाले कर्मचारी, 55 वर्ष की आयु में भी निवेश की अनुमति दी गई है, बशर्ते निवेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के भीतर किया जाए. 

11.नजदीकी डाकघर जाकर इस योजना का लाभ उठाएं

नजदीकी डाकघर जाकर इस योजना का लाभ उठाएं
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रिटायरमेंट का मतलब घर बैठना नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पारी को सुकून से जीना है. पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कमाल की योजना है जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर अपनी पूंजी पर ठोस रिटर्न चाहते हैं. अगर आप भी सुरक्षित निवेश और नियमित आय की तलाश में हैं, तो अपने नजदीकी डाकघर जाकर इस योजना का लाभ उठाएं.

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