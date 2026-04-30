प्राइवेट जॉब वालों को भी हर महीने मिलेगी पेंशन! कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 

9 . सुरक्षा और टैक्स का डबल फायदा

9

डाकघर की यह स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए आपकी मूल राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है. सुरक्षा के साथ-साथ यह स्कीम टैक्स बचाने में भी मदद करती है. निवेश की गई राशि (1.5 लाख रुपये तक) पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है. हालांकि, यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है, तो टैक्स कटौती लागू होती है.