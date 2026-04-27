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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल

पैसे को पैसा खींचता है. ये बात PPF के मामले में एकदम फिट बैठती है. 15 साल के लॉकइन पीरियड के पूरा होने के बाद भी अगर आप बिना एक नया पैसा डाले अपना अकाउंट एक्सटेंड करते हैं तो अगल 10 साल में आप अधिकतम 40 लाख रुपये का का एक्स्ट्रा फंड बिल्ड कर सकते हैं. चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड.

Kusum Lata | Apr 27, 2026, 08:38 PM IST

1.Step 1: Open PPF account and invest for 15 years

Step 1: Open PPF account and invest for 15 years
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पहला स्टेपः PPF अकाउंट खोलें और 15 साल तक बिला नागा निवेश करें

PPF में एक साल में कम से कम 500 और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. PPF पर सालाना 7.1 प्रतिशत का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. अगर आप PPF का अधिकतम फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अधिकतम निवेश भी करना होगा. यानी डेढ़ लाख रुपये सालाना. अगर आप साल में डेढ़ लाख रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आप 22,50,000 रुपये का निवेश करेंगे. इस पर आपको 18,18,209 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. 15 साल के बाद आपका PPF बैलेंस होगा 40,68,209 रुपये का. 
 

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2.Step 2: Extend PPF account without contribution

Step 2: Extend PPF account without contribution
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दूसरा स्टेपः PPF अकाउंट को एक्सटेंड करें, बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के

पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. एक्सटेंशन विद कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है और विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन भी. आपको एक्सटेंशन के वक्त यह चुनना होगा कि आप निवेश करना जारी रखना चाहते हैं या नहीं. इस केस में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करने का ऑप्शन चुनना होगा. 

3.Step 3: Have patience and see the magic of Compounding

Step 3: Have patience and see the magic of Compounding
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तीसरा स्टेपः धैर्य के साथ साल दर साल अपने PPF अकाउंट को बढ़ता देखें

15 साल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आपका PPF Balance 40,68,209 रुपये का बनेगा. अब इसमें हर साल 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा. अगले 10 साल में सालाना 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट के हिसाब से आपके बैलेंस में 40,09,682 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ेगा. ये 40 लाख रुपये बिना नए निवेश के बनाए जा सकते हैं. इस तरह 15+5+5 साल में आपका PPF बैलेंस 80,77,891 रुपये का होगा.

4.Step 4: Use your fund for Stable Income after Retirement

Step 4: Use your fund for Stable Income after Retirement
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चौथा स्टेपः इस फंड का इस्तेमाल स्टेबल इनकम के लिए करें

आप चाहें तो 25 साल के बाद अपना पूरा पैसा PPF से निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर आपको उतने फंड की एकदम से ज़रूरत नहीं है तो एडवाइजेबल होगा कि PPF अकाउंट एक्सटेंड कर लें और उससे सालाना मिलने वाले इंटरेस्ट को अपनी रेगुलर इनकम बना लें, ऐसा इसलिए कि सेविंग बैंक अकाउंट में 2-3 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि PPF में 7.1 प्रतिशत का. अगर आप PPF रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो 80 लाख 77 हजार रुपये के बैलेंस पर 7.1 प्रतिशत के हिसाब से एक साल में 5 लाख 73 हजार रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा. यह महीने की 47 हजार रुपये की इनकम के बराबर है. 

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5.PPF is safest Investment option in India

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सुरक्षित इनवेस्टमेंट ऑप्शन है PPF

अगर आप बिना रिस्क के बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो PPF एक अच्छा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है. इसमें सालाना 7.1 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है. यह स्कीम पूरी तरह टैक्स फ्री है. इसमें निवेश, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी- तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. ऊपर दिए कैल्कुलेशन में हमने अधिकतम इनवेस्टमेंट का हिसाब बताया है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से निवेश करके बेनिफिट कमा सकते हैं.

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