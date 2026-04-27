पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल

4 . Step 4: Use your fund for Stable Income after Retirement

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चौथा स्टेपः इस फंड का इस्तेमाल स्टेबल इनकम के लिए करें

आप चाहें तो 25 साल के बाद अपना पूरा पैसा PPF से निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर आपको उतने फंड की एकदम से ज़रूरत नहीं है तो एडवाइजेबल होगा कि PPF अकाउंट एक्सटेंड कर लें और उससे सालाना मिलने वाले इंटरेस्ट को अपनी रेगुलर इनकम बना लें, ऐसा इसलिए कि सेविंग बैंक अकाउंट में 2-3 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि PPF में 7.1 प्रतिशत का. अगर आप PPF रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो 80 लाख 77 हजार रुपये के बैलेंस पर 7.1 प्रतिशत के हिसाब से एक साल में 5 लाख 73 हजार रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा. यह महीने की 47 हजार रुपये की इनकम के बराबर है.