पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल

बिजनेस
Kusum Lata | Apr 27, 2026, 08:38 PM IST
1.Step 1: Open PPF account and invest for 15 years
पहला स्टेपः PPF अकाउंट खोलें और 15 साल तक बिला नागा निवेश करें
PPF में एक साल में कम से कम 500 और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. PPF पर सालाना 7.1 प्रतिशत का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. अगर आप PPF का अधिकतम फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अधिकतम निवेश भी करना होगा. यानी डेढ़ लाख रुपये सालाना. अगर आप साल में डेढ़ लाख रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आप 22,50,000 रुपये का निवेश करेंगे. इस पर आपको 18,18,209 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. 15 साल के बाद आपका PPF बैलेंस होगा 40,68,209 रुपये का.
2.Step 2: Extend PPF account without contribution
दूसरा स्टेपः PPF अकाउंट को एक्सटेंड करें, बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के
पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. एक्सटेंशन विद कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है और विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन भी. आपको एक्सटेंशन के वक्त यह चुनना होगा कि आप निवेश करना जारी रखना चाहते हैं या नहीं. इस केस में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करने का ऑप्शन चुनना होगा.
3.Step 3: Have patience and see the magic of Compounding
तीसरा स्टेपः धैर्य के साथ साल दर साल अपने PPF अकाउंट को बढ़ता देखें
15 साल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आपका PPF Balance 40,68,209 रुपये का बनेगा. अब इसमें हर साल 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा. अगले 10 साल में सालाना 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट के हिसाब से आपके बैलेंस में 40,09,682 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ेगा. ये 40 लाख रुपये बिना नए निवेश के बनाए जा सकते हैं. इस तरह 15+5+5 साल में आपका PPF बैलेंस 80,77,891 रुपये का होगा.
4.Step 4: Use your fund for Stable Income after Retirement
चौथा स्टेपः इस फंड का इस्तेमाल स्टेबल इनकम के लिए करें
आप चाहें तो 25 साल के बाद अपना पूरा पैसा PPF से निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर आपको उतने फंड की एकदम से ज़रूरत नहीं है तो एडवाइजेबल होगा कि PPF अकाउंट एक्सटेंड कर लें और उससे सालाना मिलने वाले इंटरेस्ट को अपनी रेगुलर इनकम बना लें, ऐसा इसलिए कि सेविंग बैंक अकाउंट में 2-3 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि PPF में 7.1 प्रतिशत का. अगर आप PPF रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो 80 लाख 77 हजार रुपये के बैलेंस पर 7.1 प्रतिशत के हिसाब से एक साल में 5 लाख 73 हजार रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा. यह महीने की 47 हजार रुपये की इनकम के बराबर है.
5.PPF is safest Investment option in India
सुरक्षित इनवेस्टमेंट ऑप्शन है PPF
अगर आप बिना रिस्क के बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो PPF एक अच्छा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है. इसमें सालाना 7.1 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है. यह स्कीम पूरी तरह टैक्स फ्री है. इसमें निवेश, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी- तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. ऊपर दिए कैल्कुलेशन में हमने अधिकतम इनवेस्टमेंट का हिसाब बताया है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से निवेश करके बेनिफिट कमा सकते हैं.