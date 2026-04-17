Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

2 . हर महीने करेंगे तगड़ी कमाी

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अगर आप अपनी वाइफ के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें 15 लाख रुपये जमा करते हैं, तो आपको 7.4 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिलेगा, जो करीब 1,11,000 रुपये बना और अगर आप इसे 12 महीने में बांट देते हैं यानी आप हर महीने 9250 रुपये कमा सकते हैं. वहीं अगर आप 9 लाक रुपये जमा करते हैं, तो आपको 66,600 रुपये का सालाना ब्याज मिलेगा.

