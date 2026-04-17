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Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

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Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

आज के समय में हर कोई पैसा कमाना चाहता है. लेकिन इनवेस्ट करने से डर भी लगता है, तो हम आपके लिए पोस्ट ऑफिस के एक बढ़िया स्कीम लेकर आए हैं, जो एफडी से भी अच्छी है. एक बार इनवेस्ट करने के बाद आप हर महीने 9000 से अधिक रुपये कमा सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 17, 2026, 11:38 PM IST

1.एफडी से बढ़िया है पोस्ट ऑफिस के ये स्कीम

एफडी से बढ़िया है पोस्ट ऑफिस के ये स्कीम
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अगर आपको बिना किसी रिस्क के पैसा कमाना है, तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट स्कीम लेकर आई है. पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम अकाउंट (POMIS) से आप हर महीने तगड़ी कमाई कर सकते हैं. क्योंकि सरकार इस स्कीम में 7.4 प्रतिशत का शानदार सालाना ब्याज दे रही है. 
 

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2.हर महीने करेंगे तगड़ी कमाी

हर महीने करेंगे तगड़ी कमाी
2

अगर आप अपनी वाइफ के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें 15 लाख रुपये जमा करते हैं, तो आपको 7.4 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिलेगा, जो करीब 1,11,000 रुपये बना और अगर आप इसे 12 महीने में बांट देते हैं यानी आप हर महीने 9250 रुपये कमा सकते हैं. वहीं अगर आप 9 लाक रुपये जमा करते हैं, तो आपको 66,600 रुपये का सालाना ब्याज मिलेगा. 
 

3.कितने साल के लिए करना होगा इनवेस्ट?

कितने साल के लिए करना होगा इनवेस्ट?
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पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम अकाउंट में आपको 5 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा. हालांकि 5 साल पूरे होती ही आपको आपकी जमा की हुई राशि सही-सलामत मिल जाएगी. उसके बाद आप 5 सालों के लिए दोबारा पैसा जमा करके अपनी मंथली सैलरी वाली स्कीम चालू कर सकते हैं. 
 

4.कैसे खुलवाए अकाउंट?

कैसे खुलवाए अकाउंट?
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अगर आपको इस स्कीम के लिए अकाउंट खुलवाना है, तो आपको अपने करीबी पोस्ट ऑफिस जाना होगा. वहां सेविंग्स अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य है. 
 

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