Post Office Scheme: सिर्फ 333 रुपये की सेविंग से मिलेंगे पूरे 1700000 रु! पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी सबकी फेवरेट

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Gaurav Barar | May 10, 2026, 03:16 PM IST
1.पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम
आज के दौर में निवेशक ऐसे सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं जहां उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे. इस मामले में भारतीय डाकघर की बचत योजनाएं सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं. अगर आप भी जोखिम मुक्त निवेश के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है.
2.सरकारी गारंटी- जोखिम का नामोनिशान नहीं
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सुरक्षा है. चूंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जमा किया गया एक-एक पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के विपरीत, यहां आपके निवेश पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता. यही कारण है कि इसे एक रिस्क-फ्री निवेश विकल्प माना जाता है, जो हर वर्ग के निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.
3.ब्याज दर कितनी है?
वर्तमान में, पोस्ट ऑफिस आरडी पर सरकार द्वारा 6.7% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान की जा रही है, जिसका चक्रवृद्धि लाभ इसे और भी आकर्षक बनाता है. साथ ही आप मात्र ₹100 प्रतिमाह से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.
4.कौन कर सकता है निवेश?
कोई भी वयस्क या 10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग (अभिभावक के माध्यम से) खाता खोल सकता है. 18 वर्ष का होने पर, नाबालिग केवाईसी अपडेट कराकर खाता स्वयं संचालित कर सकता है.
5.निवेश की अवधि कितनी है?
इस योजना की मूल मैच्योरिटी अवधि 5 साल की है. हालांकि, निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा सकता है. जमा करने के नियमों को लेकर पोस्ट ऑफिस काफी व्यवस्थित है. अगर खाता 1 से 15 तारीख के बीच खुला है, तो हर महीने की 15 तारीख तक किस्त जमा करनी होगी. अगर खाता 16 तारीख से महीने के अंतिम कार्य दिवस के बीच खुला है, तो किस्त महीने के आखिरी दिन तक जमा की जा सकती है.
6.आपातकालीन सुविधाएं भी
निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पोस्ट ऑफिस RD में लचीलापन दिया गया है. अगर खाता 1 साल तक चालू रहता है, तो आप अपनी कुल जमा राशि का 50% तक लोन ले सकते हैं. इस लोन पर ब्याज दर RD के ब्याज से केवल 2% अधिक होती है. विशेष परिस्थितियों में आप 3 साल के बाद खाता बंद कर सकते हैं.
7.₹17 लाख का जादुई कैलकुलेशन
योजना का असली आकर्षण इसके रिटर्न में है. अगर आप इस योजना के तहत रोजाना महज 333 रुपये की बचत करते हैं, तो आपका मासिक निवेश 10,000 रुपये हो जाता है. 6.7% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से, पहले 5 वर्षों के दौरान आप कुल 6,00,000 रुपये जमा करेंगे, जिस पर आपको 1,13,659 रुपये का ब्याज मिलेगा और आपका कुल मैच्योरिटी फंड 7,13,659 रुपये तैयार हो जाएगा.
8.पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मिलेगा लाभ
वहीं, यदि आप अपनी बचत को जारी रखते हुए इस निवेश को अगले 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, तो 10 वर्षों में आपकी कुल जमा राशि 12,00,000 रुपये हो जाएगी. इस लंबी अवधि में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, जिससे मिलने वाला ब्याज बढ़कर 5,08,546 रुपये हो जाता है. इस प्रकार, 10 साल पूरे होने पर आपको कुल 17,08,546 रुपये का मोटा फंड प्राप्त होगा, जो आपकी भविष्य की बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.
9.इन लोगों के लिए एक वरदान है ये स्कीम!
अगर आप 5 साल बाद अपनी RD को अगले 5 साल के लिए विस्तार देते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपका ब्याज तेजी से बढ़ता है और 10 साल के अंत में आप ₹17 लाख से अधिक की राशि के मालिक बन जाते हैं. पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट उन लोगों के लिए एक वरदान है जो धीरे-धीरे पूंजी जमा करना चाहते हैं.