Post Office Scheme: सिर्फ 333 रुपये की सेविंग से मिलेंगे पूरे 1700000 रु! पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी सबकी फेवरेट

5 . निवेश की अवधि कितनी है?

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इस योजना की मूल मैच्योरिटी अवधि 5 साल की है. हालांकि, निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा सकता है. जमा करने के नियमों को लेकर पोस्ट ऑफिस काफी व्यवस्थित है. अगर खाता 1 से 15 तारीख के बीच खुला है, तो हर महीने की 15 तारीख तक किस्त जमा करनी होगी. अगर खाता 16 तारीख से महीने के अंतिम कार्य दिवस के बीच खुला है, तो किस्त महीने के आखिरी दिन तक जमा की जा सकती है.